Ученые нашли окаменелость динозавра: в чем его уникальность

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Международная команда палеонтологов обнаружила в Марокко древнейшего из известных цераподов, группы небольших травоядных динозавров, которые прыгали на двух ногах, как современные птицы. Они принадлежали к орнитисхиям, динозаврам с "птицетазовыми" бедрами.
В Марокко нашли окаменелость травоядного динозавра. Фото из открытых источников
Ученые нашли окаменелую кость верхней конечности в батском ярусе в формации Эль-Мерс III в горах Среднего Атласа, Марокко.
В своей работе группа написала, что этот "образец представляет собой старейшего в мире церапода". Ископаемое датируется приблизительно 168 миллионами лет и относится к батскому ярусу средней юры.
Над открытием работали исследователи из Музея естественной истории (Великобритания), Университета Бирмингема (Великобритания) и Университета Сиди Мохамеда бен Абделлы (Марокко). Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Отмечается, что динозавры-цераподы процветали в меловой период, но их ранняя история в средней юре оставалась во многом загадкой.
Хотя окаменелые следы указывали на то, что цераподы бродили в средней юре, единственным подтвержденным скелетным доказательством была одна бедренная кость, найденная в Великобритании. Пробел в палеонтологической летописи ограничил возможности палеонтологов изучать происхождение и раннюю эволюцию этих динозавров.
Важно, что новая окаменевшая бедренная кость имела особенности, которые определенно идентифицировали ее как принадлежащую цераподу. В частности, она обладала отличительной бороздкой, расположенной на задней поверхности проксимального конца бедренной кости, около верхушки.
Сообщается, что недавно обнаруженная бедренная кость цераподана примерно на 2 миллиона лет старше предыдущей древнейшей известной бедренной кости, найденной в Англии. Это подтверждает, что цераподаны разделились гораздо раньше, чем считалось ранее.
Открытие древней бедренной кости цераподана дает конкретные доказательства, подтверждающие давние теории об эволюционной истории группы. В отличие от ранее многочисленных окаменелых следов, эта окаменелость тела предоставляет анатомические детали, которые заполняют пробелы в наших знаниях.
Читайте также на портале "Комментарии" — 13-летняя девочка из Китая нашла следы хищного динозавра в возрасте 130 миллионов лет.
Новости