13-летняя девочка из Китая нашла следы хищного динозавра в возрасте 130 миллионов лет

В мире науки новые открытия часто становятся возможны благодаря неожиданным событиям или внимательным глазам любителей. Именно так произошло в Китае, где 13-летняя девочка заметила следы динозавров, которые впоследствии были подтверждены как одни из наиболее сохранившихся следов тероподов мелового периода.

Хищный динозавр. Фото: Gabriel Díaz Yantén

Об открытии сообщил в своем исследовании эксперт Син Лида из Китайского университета геонаук, которое опубликовали в журнале Historical Biology. Научная статья описывает предпосылки нахождения большого количества следов динозавров в городе Вулан на северо-западе Китая.

Место раскопок было затоплено водами реки Хуанге, однако после строительных работ по прокладке дороги и подрыву скал в 1970-х годах следы древних хищников были оголены. Однако открытия пришлось ждать еще несколько десятков лет. В 2006 году 13-летняя местная девочка увидела необычные окаменевшие отпечатки, похожие на гусиные лапки. Однако только в 2020 году она заподозрила, что это могут быть следы динозавров и сообщила ученым.

След динозавра в Китае

Исследовательская группа под руководством Син Лида начала детальные исследования в июне 2023 года и обнаружила, что следы принадлежат динозаврам вида Grallator ssatoi. Возраст этих следов оценивается в 120–130 миллионов лет, что ставит его в раннемеловый период.

В общей сложности было идентифицировано 67 следов длиной 11-21 см, которые образуют 12 дорожек. Благодаря этим следам ученые смогли смоделировать и оценить размеры динозавров: бедра хищников были высотой от 60 до 90 см, а длина тела самой большой особи могла достигать 2,5 метра.

Grallator ssatoi, связываемый с юрско-меловым периодом, является важным представителем эпохи, когда хищные динозавры господствовали на суше. Уникальность открытия состоит в том, что следы сохранились столь хорошо, что позволяют реконструировать поведение животных. Например, анализ свидетельствует, что динозавры находились близко друг к другу, что, вероятно, указывает на их пребывание в стае.

"Эти хорошо сохранившиеся следы не только дают новые доказательства широкого распространения Grallator ssatoi в нижнем меле Китая, но также предлагают ценные подсказки для понимания морфологии и поведения", — сказал Син.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, жили ли динозавры одновременно с людьми.

Также "Комментарии" писали о том, что ученые назвали точную причину в вымирании динозавров.