Ученые нашли новый вид хищных животных (видео)

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Любовь Блажко
Возле берегов Пуэрто-Рико на глубине океана специалисты обнаружили новый вид гребневиков – Duobrachium sparksae.
Ученые нашли новый вид хищных животных. Фото: unsplash
Издание Plankton and Benthos Research сообщает, что впервые этих морских обитателей удалось увидеть еще в 2015 году. Но на тот момент в экспертов не было веских доказательств того, что этот новый вид животных действительно существует. Именно по этой причине их научное открытие пришлось отложить на целых пять лет.
Заснять морское животное удалось с помощью робота Deep Discoverer, который предназначен для дистанционного управления. Благодаря современной мощной оптике специалисты смогли заснять гребневиков, размер которых не достигает даже миллиметра в длину.
В ролике можно увидеть, что новый вид морских обитателей напоминает луковицу с двумя щупальцами. На сегодняшний день существует около 150 видов гребневиков. Стоит отметить, что эти животные не такие безобидные как медузы. Они могут представлять опасность для человека, потому что плотоядны и обычно охотятся на мелких членистоногих.
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