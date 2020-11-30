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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые нашли новый вид хищных животных (видео)
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Ученые нашли новый вид хищных животных (видео)

Это открытие специалистам пришлось отложить на пять лет

сегодня, 21:12
Автор:

Любовь Блажко

Возле берегов Пуэрто-Рико на глубине океана специалисты обнаружили новый вид гребневиков – Duobrachium sparksae.

Ученые нашли новый вид хищных животных (видео)

Ученые нашли новый вид хищных животных. Фото: unsplash

Издание Plankton and Benthos Research сообщает, что впервые этих морских обитателей удалось увидеть еще в 2015 году. Но на тот момент в экспертов не было веских доказательств того, что этот новый вид животных действительно существует. Именно по этой причине их научное открытие пришлось отложить на целых пять лет. 

Заснять морское животное удалось с помощью робота Deep Discoverer, который предназначен для дистанционного управления. Благодаря современной мощной оптике специалисты смогли заснять гребневиков, размер которых не достигает даже миллиметра в длину. 

В ролике можно увидеть, что новый вид морских обитателей напоминает луковицу с двумя щупальцами. На сегодняшний день существует около 150 видов гребневиков. Стоит отметить, что эти животные не такие безобидные как медузы. Они могут представлять опасность для человека, потому что плотоядны и обычно охотятся на мелких членистоногих.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как менялась жизнь на Земле на протяжении 20 лет. NASA опубликовало уникальное видео, которое всего за несколько минут сможет нам продемонстрировать, как менялась жизнь на планете на протяжении 20 лет. 


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Источник: https://www.jstage.jst.go.jp/article/pbr/15/4/15_P150401/_article?from=article_link
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