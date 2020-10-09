Ученые нашли новый способ общения с кошками

По сравнению с собаками, установить контакт с котами и научить их выполнять определенные команды, достаточно трудно. Эти домашние животные более своенравные и свободолюбивые. Но британским исследователям все же удалось найти к ним новый подход. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

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Эксперты определили, как кошки демонстрируют человеку свое удовлетворение и расслабленность. Если животное лежит с полузакрытыми прищуренными глазами и медленно моргает, глядя на вас, то это значит, что ему хорошо и такое выражение интерпретируется, как улыбка.

Тогда профессор Карен МакКомб решил проверить, можно ли человеку таким поведением сообщить кошке о том, что он настроен по отношению к ней дружелюбно. Было проведено два эксперимента, во время которых, ученые внимательно изучали выражение лиц участников и реакции животных на их поведение. Выяснилось, что прищуривание глаз и медленное моргание позволяет расположить кошку к себе более охотно.

Исследователи заявили, что на открытую человеческую улыбку, эти животные реагируют негативно, а вот, если использовать их метод прищуривания, тогда происходит дружелюбный контакт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, понимают ли собаки значение слов "я тебя люблю".

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