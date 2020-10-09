kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.10.2020

BTC/USD

10903.39

ETH/USD

351.63

LTC/USD

47.28

НБУ 09.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые нашли новый способ общения с кошками
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые нашли новый способ общения с кошками

Ученые определили, как людям нужно улыбаться

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

По сравнению с собаками, установить контакт с котами и научить их выполнять определенные команды, достаточно трудно. Эти домашние животные более своенравные и свободолюбивые. Но британским исследователям все же удалось найти к ним новый подход. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Ученые нашли новый способ общения с кошками

getty images

Эксперты определили, как кошки демонстрируют человеку свое удовлетворение и расслабленность. Если животное лежит с полузакрытыми прищуренными глазами и медленно моргает, глядя на вас, то это значит, что ему хорошо и такое выражение интерпретируется, как улыбка.

Тогда профессор Карен МакКомб решил проверить, можно ли человеку таким поведением сообщить кошке о том, что он настроен по отношению к ней дружелюбно. Было проведено два эксперимента, во время которых, ученые внимательно изучали выражение лиц участников и реакции животных на их поведение. Выяснилось, что прищуривание глаз и медленное моргание позволяет расположить кошку к себе более охотно. 

Исследователи заявили, что на открытую человеческую улыбку, эти животные реагируют негативно, а вот, если использовать их метод прищуривания, тогда происходит дружелюбный контакт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, понимают ли собаки значение слов "я тебя люблю".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости