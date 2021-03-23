Ученые нашли еще одно полезное свойство марихуаны

Известно, что медицинский каннабис может помочь расслабиться и снять боль во время серьезных болезней. Препарат разрешено использовать в лечебных целях во многих странах.

Медицинская марихуана: ученые нашли еще одно свойство препарата. Фото: РБК

Недавно ученые выяснили, что марихуана имеет еще одно полезное свойство — она устраняет дрожание тела. Об этом сообщается в научном издании ScienceDaily.

Ученые из Копенгагенского университета в результате исследований сделали вывод — инъекция каннабиноидов в спинной мозг снижает эссенциальный тремор. Другими словами — марихуана помогает устранить дрожание некоторых частей тела.

Эксперименты проводили на мышах. По объяснению ученых, марихуана активирует астроциты. Это клетки, которые поддерживают нейроны. Нейроны же высвобождают аденозин. Именно он успокаивает нервную систему и прекращает тремор.

Ученые считают, что такой опыт поможет медицинской сфере и людям, страдающим от постоянной дрожи.

После экспериментов над мышами ученые из Копенгагенского университета будут внедрять исследуемые методы на людях.

Напомним, ранее исследование, опубликованное в издании Journal of General Internal Medicine, рассказало о последствиях неправильного употребления лекарственных средств, а также о том, в чем опасность игнорирования побочных эффектов, возникающих от препаратов. Подробнее об эксперименте и его результатах читайте в нашем материале.

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