Ученые нашли две планеты, которые вращаются друг вокруг друга

Международная исследовательская группа под руководством университета Берна (Швейцария) сделала уникальное открытие. Ученые обнаружили систему из двух молодых планетоподобных объектов, которые вращаются вокруг друг друга. Информация об этом размещена на официальном сайте университета Берна.

Ученые нашли две планеты, которые вращаются вокруг друг друга. Фото: tsn.ua

Так, эксперты рассказывают, что внешний вид этой системы напоминает огромные экзопланеты. Они предполагают, что она появилась во Вселенной так же, как и появились звезды. Двойная планета называется CFHTWIR-Oph 98, она состоит из двух коричневых карликов Oph 98 A и Oph 98 B с небольшой массой. Сообщается, что масса Oph 98 A в 15 раз больше массы Юпитера, а Oph 98 B оказалась немного меньше – она превышает массу Юпитера лишь в 8 раз.

Специалисты поделились, что сделать открытие им удалось благодаря снимкам, которые были ранее сделаны телескопом Хаббл. CFHTWIR-Oph 98 расположена на расстоянии 450 световых лет от нашей планеты в звездной ассоциации Змееносец.

Но больше всего исследователей поразил тот факт, что найденные планеты вращаются вокруг друг друга на большом расстоянии. Расстояние между ними можно сравнить с 200-кратным расстоянием между Землей и Солнцем.

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