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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые нашли древнее поселение, которое внезапно оставили жители
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Ученые нашли древнее поселение, которое внезапно оставили жители

Речь идет о весьма крупном поселении, которое основали франки

сегодня, 18:06
Автор:

Любовь Блажко

Научная экспедиция на территории французской коммуны Понтарлье закончилась тем, что археологам удалось обнаружить следы древнего поселения, жители которого внезапно исчезли. Об этом открытии также говорится на сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции, передает издание lenta.

Ученые нашли древнее поселение, которое внезапно оставили жители

Древнее поселение, которое внезапно оставили жители. Фото: pixabay

Экспертам позже удалось узнать, что найденное поселение было создано франками в шестом столетии нашей эры. На месте они увидели десятки зданий прямоугольной формы, а еще некрополь с 4 захоронениями. 

Ученые сделали вывод, что в этом поселении жили небедные люди, потому что они нашли там много ценных артефактов. Но самым удивительным остается факт, что жители покинули это место всего через полтора-два века после основания. Причины, по которым они захотели оттуда уйти, до сих пор остаются неизвестными. 

"Можно предположить, что поселение было заброшено в результате масштабного переселения, но никаких четких доказательств этой версии у нас нет", — поделился один из археологов. 

Напомним, ученые обнаружили доказательства исторической точности Библии. Эксперты нашли печать, связанную с монархом, когда были на раскопках в Офеле. По их предположениям, артефакт был создан еще в VIII столетии до нашей эры. На нем набито имя персонажа из Библии, поэтому подлинность ценной находки не вызывает никаких сомнений. 



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