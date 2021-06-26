Ученые нашли доказательства существования COVID задолго до нынешней пандемии: подробности

В результате нового совместного исследования ученых из разных частей мира, выяснилось, что эпидемия коронавирусного заболевания могла произойти около 20 тыс. лет назад в Восточной Азии. Подтверждением тому являются изменения, которые она оставила в генах местных жителей. Об этом пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на The New York Times.

Коронавирус - фото из открытых источников

Отмечается, что Биолог-эволюционист Дэвид Энард из Университета Аризоны высказал мнение о том, что подобные волны заболеваний могли передаваться поколениями. Согласно предварительным результатам исследования, упомянутая эпидемия коронавируса могла длиться в Азии, как минимум несколько лет.

Ученые провели анализ ДНК нескольких тысяч людей из более двух десятков различных популяций. Исследователи искали гены, которые могли бы противостоять COVID и обнаружили более 40 таких у жителей Восточной Азии. Интересно, что эпидемия не затронула другие регионы, кроме упомянутого, не распространившись дальше.

При этом ученые подчеркнули, что проведенное исследование "должно заставить волноваться", поскольку его результаты говорят о том, что нынешняя коронавирусная пандемия может иметь последствия куда хуже, если не оставить ее при помощи вакцинации.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что сегодня в мире ученые зафиксировали много различных штаммов коронавирусного заболевания. Ведь специалисты утверждают, что мутация это обычное явление для вирусов. Следовательно, в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень штаммов коронавируса, которые опасны для украинцев.





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