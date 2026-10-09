Ученые наконец-то выяснили, зачем люди целуются: ответ оказался совсем неожиданным

Поцелуй кажется настолько привычной частью человеческой жизни, что мало кто задумывается, откуда взялось это поведение. Люди целуются, демонстрируя любовь, нежность или привязанность, однако у ученых до сих пор нет единого окончательного ответа на вопрос, почему эта практика стала распространенной.

Иллюстрация к материалу о происхождении поцелуев и причинах, по которым люди проявляют романтическую близость. Автор: NoName_13

Исследование, о котором рассказывает Popular Science, позволяет взглянуть на поцелуи с эволюционной стороны. Ученые обратили внимание на поведение древних предков и предположили, что предпосылки для такого способа взаимодействия могли возникнуть очень давно.

Поцелуй может быть старше человечества

Одна из самых интересных версий связывает происхождение поцелуев с поведением приматов. Некоторые обезьяны используют близкий контакт губ как часть социального взаимодействия. Это может свидетельствовать о том, что подобное поведение сформировалось еще до появления современного человека.

Исследователи предполагают, что определенная форма поцелуев могла существовать более 20 млн лет назад. Речь идет не о том, что наши далекие предки целовались так же, как современные люди, а о возможных эволюционных корнях этого поведения.

Зачем люди продолжили целоваться

Поцелуй мог выполнять несколько функций. Он помогает создавать и поддерживать социальные связи, демонстрировать благосклонность и участвовать в выборе партнера. Именно поэтому это поведение могло сохраниться и приобрести различные значения в разных культурах.

В то же время ученые не считают, что существует одна простая причина появления поцелуев. На них могли оказывать влияние эволюция, социальное поведение и романтические отношения. Так что привычный поцелуй, который сегодня кажется абсолютно естественным, может оказаться своеобразным "приветом" из очень далекого прошлого.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что психологи назвали самые действенные приемы флирта для мужчин и женщин — результат удивляет