Вчені нарешті з’ясували, навіщо люди цілуються: відповідь виявилася зовсім неочікуваною

Поцілунок здається настільки звичною частиною людського життя, що мало хто замислюється, звідки взялася ця поведінка. Люди цілуються, демонструючи кохання, ніжність або прихильність, однак науковці досі не мають єдиної остаточної відповіді на питання, чому ця практика стала поширеною.

Ілюстрація до матеріалу про походження поцілунків і причини, з яких люди демонструють романтичну близькість. Автор: NoName_13

Дослідження, про яке розповідає Popular Science, дозволяє поглянути на поцілунки з еволюційного боку. Вчені звернули увагу на поведінку наших давніх пращурів і припустили, що передумови для такого способу взаємодії могли виникнути дуже давно.

Поцілунок може бути старшим за людство

Одна з найцікавіших версій пов’язує походження поцілунків із поведінкою приматів. Деякі мавпи використовують близький контакт губ як частину соціальної взаємодії. Це може свідчити про те, що подібна поведінка сформувалася ще до появи сучасної людини.

Дослідники припускають, що певна форма поцілунків могла існувати понад 20 млн років тому. Йдеться не про те, що наші далекі пращури цілувалися так само, як сучасні люди, а про можливе еволюційне коріння цієї поведінки.

Навіщо люди продовжили цілуватися

Поцілунок міг виконувати одразу кілька функцій. Він допомагає створювати та підтримувати соціальні зв’язки, демонструвати прихильність і може бути частиною вибору партнера. Саме тому ця поведінка могла зберегтися та набути різних значень у різних культурах.

Водночас вчені не вважають, що існує одна проста причина появи поцілунків. На них могли впливати еволюція, соціальна поведінка та романтичні стосунки. Тож звичний поцілунок, який сьогодні здається абсолютно природним, може виявитися своєрідним "привітом" із дуже далекого минулого.

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