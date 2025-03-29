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Ученые наконец-то нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины

Ученые подтвердили различия в чувствительности слуха между мужчинами и женщинами

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей

Серия новых исследований подтвердила, что многие женщины уже давно подозревали: мужчины на самом деле не так хорошо слушают, как женщины.

Ученые наконец-то нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины

Разговор мужчины и женщины. Фото из открытых источников

Международная группа ученых провела исследование слуха у 450 человек из 13 разных популяций по всему миру, включая такие страны как Эквадор, Англия, Габон, Южная Африка и Узбекистан. Главным предметом исследования стала чувствительность улитки в ухе. Ученые решили понаблюдать, как она передает сигналы мозга в ответ на различные амплитуды и частоты звука.

Как оказалось, в ходе исследования, на слух больше влияет пол, чем возраст.

В итоге ученые установили, что во всех изученных группах у представительниц слабой половины человечества слух был в среднем на два децибела более чувствительным, чем у мужчин. Это открытие может помочь объяснить, почему мужчины часто не слышат женщин, которые к ним с чем-то обращаются задачу. Особенно, если это касается таких вопросов, как убраться по дому, вынести мусор или помыть посуду.

"Мы были удивлены тем, что обнаружили разницу в слуховой чувствительности на два децибела среди мужчин и женщин во всех исследованных популяциях. Это может быть связано с различными гормональными воздействиями при развитии в утробе, поскольку мужчины и женщины имеют небольшие анатомические различия в структуре улитки в ухе" — отметил профессор, соавтор исследования из университета Бата Тюри Кинг.

Еще один любопытный факт, который удалось выяснить ученым: мужчины имеют некоторые структурные отличия в анатомии слуховой системы, что может частично объяснить разницу в слуховой чувствительности.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14547229/Scientists-confirm-men-really-DONT-listen.html
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