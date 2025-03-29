Ученые наконец-то нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины

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Кравцев Сергей
Серия новых исследований подтвердила, что многие женщины уже давно подозревали: мужчины на самом деле не так хорошо слушают, как женщины.
Разговор мужчины и женщины. Фото из открытых источников
Международная группа ученых провела исследование слуха у 450 человек из 13 разных популяций по всему миру, включая такие страны как Эквадор, Англия, Габон, Южная Африка и Узбекистан. Главным предметом исследования стала чувствительность улитки в ухе. Ученые решили понаблюдать, как она передает сигналы мозга в ответ на различные амплитуды и частоты звука.
Как оказалось, в ходе исследования, на слух больше влияет пол, чем возраст.
В итоге ученые установили, что во всех изученных группах у представительниц слабой половины человечества слух был в среднем на два децибела более чувствительным, чем у мужчин. Это открытие может помочь объяснить, почему мужчины часто не слышат женщин, которые к ним с чем-то обращаются задачу. Особенно, если это касается таких вопросов, как убраться по дому, вынести мусор или помыть посуду.
Еще один любопытный факт, который удалось выяснить ученым: мужчины имеют некоторые структурные отличия в анатомии слуховой системы, что может частично объяснить разницу в слуховой чувствительности.
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