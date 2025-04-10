Ученые наконец дали ответ на вечный вопрос: что было первым – курица или яйцо

Вопрос, который столетиями озадачивал философов и ученых, получил убедительное научное объяснение. Исследователи из Женевского университета считают, что объяснение загадки о "курице и яйце" следует искать гораздо глубже в истории жизни на Земле, и, по их словам, этот ответ однозначен – первым было яйцо.

Что было раньше, курица или яйцо

Команда ученых из Женевского университета изучала одноклеточный организм под названием Chromosphaera perkinsii, живущий в морских отложениях у Гавайских островов. Это существо было обнаружено только в 2017 году, однако существовало на планете еще более миллиарда лет назад, то есть задолго до появления первых животных.

Исследователи заметили, что этот вид образует определенные многоклеточные структуры, имеющие сходство с эмбрионами животных.

"Хотя C. perkinsii является одноклеточным видом, такое поведение показывает, что многоклеточные процессы координации и дифференциации уже присутствовали задолго до появления первых животных на Земле", – объяснил соавтор исследования Омайя Дудин.

Ученые обнаружили, что генетические программы, отвечающие за эмбриональное развитие, существовали до появления животной жизни. Таким образом, исследователи указывают, что генетические инструменты для создания яиц были в природе еще задолго до того, как возникла курица.

Предыдущие исследования показывают, что яйца с жесткой скорлупой появились около 300 млн лет назад. Это значительно раньше, чем птицы, которые начали сформироваться 150 млн лет назад, или куры, одомашненные 10 тыс. лет назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об австралийце, который нашел редкое куриное яйцо.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили новый вид динозавров, похожий на курицу.