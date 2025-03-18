Ученые благодаря ДНК пришли к новому открытию о Северной Африке

Древние охотники-собиратели из Европы могли пересечь Средиземноморье и попасть в Северную Африку около 8500 лет назад, согласно новому исследованию. Древняя ДНК, собранная из останков людей каменного века из восточного региона Магриба, который охватывает Тунис и северо-восточный Алжир, показала, что они могли произойти, частично, от европейских охотников-собирателей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Изучение Северной Африки. Фото из открытых источников

Эти результаты по факту есть первым четким генетическим доказательством контакта между ранними европейскими и североафриканскими популяциями, указывая на то, что европейские охотники-собиратели каменного века и североафриканцы могли взаимодействовать больше, чем мы изначально предполагали.

"Несколько десятилетий назад некоторые биологические антропологи предположили, что европейские и североафриканские охотники-собиратели вступили в контакт, основываясь на морфологическом анализе скелетных черт. В то время эта теория казалась слишком спекулятивной. Однако 30 лет спустя наши новые геномные данные подтвердили эти ранние гипотезы. Это действительно захватывающе", — сказал соавтор исследования Рон Пинхаси, эволюционный антрополог из Венского университета.

Интересно, что предыдущие исследования в западном Магрибе показали, что у людей в этой области был высокий уровень европейского земледельческого происхождения — генетически отличного от охотников-собирателей — достигающий 80% в некоторых популяциях из-за перемещения земледельцев через Гибралтарский пролив около 7000 лет назад.

Новое исследование показало, что у людей восточного Магриба было сравнительно мало европейского земледельческого происхождения, вместо этого они оставались довольно генетически изолированными — за удивительным исключением некоторых более ранних влияний европейских охотников-собирателей.

Археологи проанализировали ДНК из костей и зубов девяти человек, которые жили между 6000 и 10 000 лет назад в Восточном Магрибе. ДНК показала, что один из представителей древних людей, который жил около 8500 лет назад, разделил около 6% своей ДНК с европейскими охотниками-собирателями. Это говорит о том, что охотники-собиратели могли пересечь Средиземное море на лодках, возможно, на длинных деревянных каноэ.

Важно также обратить внимание, что ДНК также показала, что в этом регионе было очень мало европейских предков-земледельцев, всего около 20%. Это говорит о том, что восточный Магриб был гораздо более устойчивым в генетическом и культурном отношении по сравнению с западным Магрибом, что подтверждается предыдущими археологическими открытиями, согласно которым земледелие было полностью принято в восточном Магрибе только после примерно 1000 г. до н.э.

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