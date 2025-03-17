Ученые обнаружили четыре планеты возле Солнечной системы

Ученые долгие годы изучают звезду Барнарда, которая является одной из ближайших к Солнечной системе. Последние наблюдения показали, что вокруг нее вращаются четыре миниатюрные планеты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Earth.

Солнечная система. Фото: из открытых источников

"Это действительно захватывающая находка — звезда Барнарда является нашим космическим соседом, но мы так мало о ней знаем. Точность этих новых инструментов по сравнению с предыдущими поколениями сигнализирует о прорыве", — рассказал аспирант Чикагского университета и первый автор исследования Ритвик Басант.

В издании объяснили, что во время прошлых наблюдений ученые полагались на менее чувствительное оборудование. Оно иногда давало противоречивые сигналы, из-за чего исследователи так и не могли доказать, что звезду Барнарда окружают планеты.

По словам ученых, открытие позволил сделать специализированный прибор MAROON-X, установленный на телескопе Gemini на Гавайях. Он способен обнаружить слабые колебания в световом сигнале звезды. В итоге ученым удалось обнаружить три планеты вокруг звезды Барнарда, а четвертая планета появилась, когда они объединили свою работу с данными более ранних наблюдений, сделанных прибором ESPRESSO в Чили.

Ученые предполагают, что новые находки — это небольшие каменистые миры, хотя точный состав подтвердить сложно. Исследователи объяснили, что эти планеты не проходят перед своей звездой, из-за чего обычные тесты для определения породы или газа недоступны.

Теперь астрономы хотят выяснить, не отличаются ли меньшие по размеру экзопланеты по составу, что может намекнуть на способ их формирования. Известно, что М-карлики, которых много во Вселенной, обладают интенсивной магнитной активностью, и это может повлиять на формирование планет.

Авторы публикации подчеркнули, что понимание этих процессов может дать ключ к разгадке того, какие звезды с наибольшей вероятностью могут иметь стабильные поверхности. Некоторые надеются, что эти знания помогут в будущих поисках жизни, даже несмотря на то, что эти конкретные миры находятся на палящей территории.

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