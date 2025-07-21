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Ученые обнаружили неожиданное поведение у ближайших родственников человека

Новое исследование раскрывает, как нелепая, на первый взгляд, привычка среди шимпанзе может пролить свет на истоки человеческой культуры и социального поведения.

21 июля 2025, 12:50
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Slava Kot

Наблюдая за шимпанзе в заповеднике в Замбии, ученые заметили странное поведение. Несколько животных без видимой причины начали вставлять травинки в уши и оставлять их там висеть определенное время. Несмотря на отсутствие практической пользы, эта привычка быстро распространилась среди других членов группы приматов.

Ученые обнаружили неожиданное поведение у ближайших родственников человека

Шимпанзе. Фото: David Pike/Alamy

Исследователи из Утрехтского и Даремского университетов опубликовали результаты своих наблюдений в журнале Behaviour. Они обнаружили причудливую моду с травинкой в ухе шимпанзе, возникшую в заповеднике Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust, распространяющуюся как своеобразное "трендовое" поведение.

Еще в 2010 году ученый Эдвин ван Леувен заметил самку шимпанзе, по имени Джули, регулярно вставлявшую себе травинку в ухо. Она не делала этого с очевидной целью, не чистила уши и не снимала зуд. Это была просто "трава для красоты". За короткое время семь других шимпанзе из ее группы начали копировать эту привычку. И даже после смерти Джули традиция сохранилась.

Этот случай стал первым задокументированным примером "культурного подражания" такого странного действия среди приматов. Казалось бы, привычка не имеет смысла, но она прижилась.

Ученые обнаружили неожиданное поведение у ближайших родственников человека - фото 2

Шимпанзе с травой в ухе, как пример "животной моды"

Десятилетие спустя, в другой группе шимпанзе в том же заповеднике возникла схожая тенденция. Приматы снова начали вставлять себе траву в уши, хотя никогда не контактировали с первой группой. Новый виток имел даже более экстравагантные вариации, ведь некоторые шимпанзе начали вставлять траву между ягодиц.

Это дало исследователям основания предположить, что речь идет не о случайном поведении, а о форме "животной моды", которая может возникать и передаваться независимо в разных группах. Хотя факты копирования поведения среди шимпанзе давно известны, однако именно это имеет свои уникальные черты, ведь происходило без четкой практической цели.

"Это показывает, что, как и люди, другие животные также копируют, казалось бы, бессмысленное поведение друг у друга. А это, в свою очередь, может пролить свет на эволюционные корни человеческой культуры", — сказал Эдвин ван Леувен из Утрехтского университета.

Обычно копирование в животном мире имеет функциональную цель, которая состоит в добывании пищи, созданных орудиях или лечении. Но в случае с травинками в ушах у шимпанзе такой функции не обнаружено. Ученые предполагают, что такое поведение может быть социальным сигналом для других, показывающим принадлежность или благосклонность, подобно тому, как это происходит у людей через моду или субкультуры.

"Она может служить социальной цели. Копируя чье-то поведение, вы демонстрируете, что замечаете его, возможно даже нравитесь. Таким образом, это может помочь укрепить социальные связи и создать ощущение принадлежности к группе, как это происходит у людей", — объяснил ван Леувен.

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Источник: https://www.livescience.com/animals/land-mammals/chimps-develop-fashion-trend-by-shoving-grass-in-their-ears-and-in-their-butts
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