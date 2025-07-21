Ученые обнаружили неожиданное поведение у ближайших родственников человека

Наблюдая за шимпанзе в заповеднике в Замбии, ученые заметили странное поведение. Несколько животных без видимой причины начали вставлять травинки в уши и оставлять их там висеть определенное время. Несмотря на отсутствие практической пользы, эта привычка быстро распространилась среди других членов группы приматов.

Шимпанзе. Фото: David Pike/Alamy

Исследователи из Утрехтского и Даремского университетов опубликовали результаты своих наблюдений в журнале Behaviour. Они обнаружили причудливую моду с травинкой в ухе шимпанзе, возникшую в заповеднике Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust, распространяющуюся как своеобразное "трендовое" поведение.

Еще в 2010 году ученый Эдвин ван Леувен заметил самку шимпанзе, по имени Джули, регулярно вставлявшую себе травинку в ухо. Она не делала этого с очевидной целью, не чистила уши и не снимала зуд. Это была просто "трава для красоты". За короткое время семь других шимпанзе из ее группы начали копировать эту привычку. И даже после смерти Джули традиция сохранилась.

Этот случай стал первым задокументированным примером "культурного подражания" такого странного действия среди приматов. Казалось бы, привычка не имеет смысла, но она прижилась.

Шимпанзе с травой в ухе, как пример "животной моды"

Десятилетие спустя, в другой группе шимпанзе в том же заповеднике возникла схожая тенденция. Приматы снова начали вставлять себе траву в уши, хотя никогда не контактировали с первой группой. Новый виток имел даже более экстравагантные вариации, ведь некоторые шимпанзе начали вставлять траву между ягодиц.

Это дало исследователям основания предположить, что речь идет не о случайном поведении, а о форме "животной моды", которая может возникать и передаваться независимо в разных группах. Хотя факты копирования поведения среди шимпанзе давно известны, однако именно это имеет свои уникальные черты, ведь происходило без четкой практической цели.

"Это показывает, что, как и люди, другие животные также копируют, казалось бы, бессмысленное поведение друг у друга. А это, в свою очередь, может пролить свет на эволюционные корни человеческой культуры", — сказал Эдвин ван Леувен из Утрехтского университета.

Обычно копирование в животном мире имеет функциональную цель, которая состоит в добывании пищи, созданных орудиях или лечении. Но в случае с травинками в ушах у шимпанзе такой функции не обнаружено. Ученые предполагают, что такое поведение может быть социальным сигналом для других, показывающим принадлежность или благосклонность, подобно тому, как это происходит у людей через моду или субкультуры.

"Она может служить социальной цели. Копируя чье-то поведение, вы демонстрируете, что замечаете его, возможно даже нравитесь. Таким образом, это может помочь укрепить социальные связи и создать ощущение принадлежности к группе, как это происходит у людей", — объяснил ван Леувен.

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