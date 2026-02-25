Три апострофы в одном слове: языковая загадка, взорвавшая сеть

Рубрики
Украинский язык снова заставил соцсети спорить. После Радиодиктанта национального единства 2025 года многие удивлялись словам с двумя апострофами, но впоследствии выяснилось: существует форма, где апострофов целых три.
Вы точно не писали это слово правильно — в украинском есть уникальный пример с тремя апострофами
Все, кто писал диктант, обратил внимание на слово між’яр’їв’янин . Именно оно стало речевой сенсацией.
Что означает слово
Між’яр’їв’янин — это человек, живущий в местности между оврагами. Слово образовано от "між’яр’їв’я" — названия территории, расположенной между глубокими балками или оврагами.
Почему здесь три апострофы
Чтобы понять феномен, следует вспомнить правила украинского правописания.
Апостроф относится:
• после префиксов перед я, ю, є, ї (роз’яснити, з’їсти, між’ярусний);
• после “р” перед я, ю, є, ї (бур’ян, матір’ю);
• в сложных словах при совпадении морфем.
В слове межъяръянин апостроф появляется трижды из-за наложения морфем:
між’яр’їв’янин
Каждый из этих стыков фонетически требует разделения согласного и йотированного гласного. В результате получаем редкий случай – три апострофы в одном слове .
Или это единственное такое слово
Филологи объясняют: украинский язык позволяет теоретически образовывать и другие подобные формы, особенно при словообразовании от географических названий или сложных топонимов.
Например, слова типа:
між’яружжя
пів’яблука
бур’ян’я
Однако именно межъяръянин — самый яркий пример, где три апострофы зафиксированы корректно по правилам.
Интересные факты об апострофе
• Апостроф в украинском языке появился как отдельный правописание в XIX веке.
• В 1920-е годы его временно пытались заменить другими способами передачи звуков.
• В английском апостроф выполняет совсем другую функцию – обозначает присвоение или сокращение.
Украинский апостроф – не декоративный знак, а фонетический маркер , указывающий на твердость согласного перед йотированными гласными.
Почему такие слова важны
Языковеды отмечают: подобные примеры демонстрируют гибкость и богатство словообразования украинского языка. Именно из-за агглютинации морфем и четкой фонетики возникают уникальные формы, которые могут казаться “искусственными”, но остаются нормативными.
Соцсети уже шутят, что следующий радиодиктант может подготовить еще более сложные конструкции. А учителя украинского советуют не бояться таких слов — они редки, но полностью соответствуют правописанию.
Так что если кто-то скажет, что украинский язык прост — спросите, сколько апострофов ставим в слове "межъярьявянин".
