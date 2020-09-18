Тотальные пустыни в будущем: что удалось выяснить ученым

Эксперты из Токийского университета в Японии пришли к выводу, что на протяжении следующих десятилетий в мире увеличится количество пустынь на целых 30 процентов. Об этом пишет издание rusjev.

Тотальные пустыни в будущем. Фото: vokrugsveta

Им удалось установить тот факт, что повышение глобальной средней температуры на 0,5 градуса Цельсия повлияет на засуху на всей планете, значительно увеличив ее. Свой отчет о проделанной работе ученые опубликовали в журнале Environmental Research Letters.

Также они уверены в том, что потепление на два градуса может стать следствием очень засушливых лет, а еще снизить влажность во всем мире.

Особенно серьезно это коснется Западной Европы, северной части Южной Америки, Средиземноморья, Сахеле и юг Африки. А вот в некоторых странах Азии и Австралии, влажность, наоборот, может вырасти.

Сейчас же глобальная средняя температура повышается на 3 градуса, нежели раньше. И если в ближайшее время выбросы углекислого газа не уменьшатся, то нас ожидает катастрофическое изменение климата на Земле, говорят ученые.

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