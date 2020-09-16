Технология почти не изменилась: ученые нашли древнейший пресс для изготовления вина

Группа исследователей нашла на территории Ливана древнюю винодельню, точнее ее остатки. Им удалось выкопать из-под земли старейший пресс для вина, которому уже около 2600 лет. Соответственно, эта находка создавалась еще до нашей эры. Об этом пишет издание lenta.

Древнейший пресс для изготовления вина. Фото: lenta

Ученые уверены в том, что найденное ими сокровище, является одним из самых первых артефактов с подобными функциями. Этот факт позволяет предполагать, что в древние времена финикийцы не только продавали винные изделия, но также активно занимались его производством. И судя по всему, в немалых количествах.

Пресс был найден в городе Телль-эль-Бурак, а также специалисты обнаружили большое количество семян. Они предполагают, что когда-то это были семена винограда.

Но самое интересное, что выяснили археологи, так это то, что технология приготовления вина с тех пор почти не изменилась. Финикийцы помещали виноград в большую бочку и топтали его ногами, как принято делать это и сейчас. Из одной такой бочки они могли приготовить приблизительно 4500 литров вина, которое затем разливалось в емкости.

Также эксперты обратили внимание, что рядом с древней винодельней сохранились остатки жилых строений. Можно даже себе представить, как жители этого города ходили на работу и занимались изготовлением вина.

Напомним, ученые выяснили, что находится за пределами Вселенной.



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