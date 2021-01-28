Судьи ОАСК отменили новое украинское правописание

28 января стало известно, что в Окружном административном суде Киева (ОАСК) приняли решение об отмене нового украинского правописания, который действует с лета 2019 года. Вернее, отмена касается соответствующего постановления Кабмина, утверждающего соответствующие изменения языковых правил. Первые детали дела в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, в пользу иска которого и было принято решение суда.

В обществе уже интересуются, станет ли правительство на защиту нового правописания. Фото из открытых источников

По словам юриста, иск, прежде всего, касался защиты украинского языка от искажения его региональными диалектами. Также Ильченко утверждает, что изменение правописания никак не входит в компетенцию Правительства, а "языковая комиссия" вносила изменения в конечного варианта проекту уже в последний момент.

"Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра — если КМУ подаст апелляцию", — отметил Ильченко в своем посте.

Информацию также подтвердил адвокат, председатель АО "Портной и партнеры" Ростислав Кравец, который также занимался подачей иска. В ближайшее время мужчина пообещал опубликовать резолютивную часть судебного решения



Проект "PROSUD", занимающейся контролем деятельности судей, а также информирующий общество о непорядочности отдельных лиц в судебной власти, уже выразил осуждение подобному решению, а прежде всего — именно ОАСК. В своей публикации представители организации риторически спрашивают, зачем Украине нужно Министерство образования и науки, если суд может принимать любые решения вместо него. Также в "PROSUD" сообщили, что одним из истцов по делу была херсонская семиклассница.

"Что еще должен натворить ОАСК, что Владимир Зеленский наконец решился его ликвидировать? Отменить закон физики?" — спрашивают в "PROSUD".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что нормы нового украинского правописания планировали включить в тестирование на ВНО через пять лет после его принятия, то есть в 2024 году.

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