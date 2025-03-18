Студенты бесплатно смогут учиться в Гарварде, но есть одно условие

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Ткачик Олеся
Гарвардский университет объявил о значительном расширении финансовой помощи, благодаря чему студенты с семейным доходом до 200 000 долларов в год смогут учиться бесплатно. Новые правила вступят в силу в 2025-2026 учебном году.
Гарвард
В частности, указывается, что студенту из семьи с доходом до 100 000 долларов полностью покроют все расходы (обучение, проживание, питание, страхование и транспорт). Студентам из семей с доходом до 200 000 долларов гарантируется бесплатное обучение и дополнительная финансовая поддержка в зависимости от потребностей студента.
Этот шаг сделает Гарвард более доступным, чем когда-либо, особенно для студентов из среднего класса.
Ранее Гарвард предоставлял полное финансирование только семьям с доходом до 85 000 долларов. Учитывая, что средний доход домохозяйства в США – 80 000 долларов, новая программа позволит большему числу студентов получить образование в одном из самых престижных университетов мира.
Решение Гарварда отчасти обусловлено изменениями в правилах вступления. После запрета Верховным судом США расовых преференций при приеме количество темнокожих и латиноамериканских студентов в ведущих вузах уменьшилось. Теперь университеты ищут альтернативные способы поддержки разнообразия, в частности, через расширение финансовой помощи.
Подобные инициативы уже внедрили престижные вузы, как Пенсильванский университет, MIT и Калифорнийский технологический институт.
Президент университета Алан Гарбер подчеркнул, что программа будет способствовать расширению спектра мнений и опыта среди студентов.
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