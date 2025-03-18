Студенты бесплатно смогут учиться в Гарварде, но есть одно условие

Гарвардский университет объявил о значительном расширении финансовой помощи, благодаря чему студенты с семейным доходом до 200 000 долларов в год смогут учиться бесплатно. Новые правила вступят в силу в 2025-2026 учебном году.

Гарвард

В частности, указывается, что студенту из семьи с доходом до 100 000 долларов полностью покроют все расходы (обучение, проживание, питание, страхование и транспорт). Студентам из семей с доходом до 200 000 долларов гарантируется бесплатное обучение и дополнительная финансовая поддержка в зависимости от потребностей студента.

Этот шаг сделает Гарвард более доступным, чем когда-либо, особенно для студентов из среднего класса.

Ранее Гарвард предоставлял полное финансирование только семьям с доходом до 85 000 долларов. Учитывая, что средний доход домохозяйства в США – 80 000 долларов, новая программа позволит большему числу студентов получить образование в одном из самых престижных университетов мира.

Решение Гарварда отчасти обусловлено изменениями в правилах вступления. После запрета Верховным судом США расовых преференций при приеме количество темнокожих и латиноамериканских студентов в ведущих вузах уменьшилось. Теперь университеты ищут альтернативные способы поддержки разнообразия, в частности, через расширение финансовой помощи.

Подобные инициативы уже внедрили престижные вузы, как Пенсильванский университет, MIT и Калифорнийский технологический институт.

Президент университета Алан Гарбер подчеркнул, что программа будет способствовать расширению спектра мнений и опыта среди студентов.

"Финансовая доступность Гарварда для более широкого круга студентов поможет создать более богатую академическую среду и будет способствовать их интеллектуальному и личностному развитию", – отметил Гарбер.

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