Стресс во время беременности влияет на развитие мозга ребенка - исследование

Мозг младенцев может неправильно формироваться из-за того, что мать испытывает стресса во время беременности.



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Исследование показывает, что стресс у матерей напрямую связан с эмоциональным развитием ребенка в будущем. Врачи отмечают, что необходимо поддерживать физическое и психологическое здоровье до и во время беременности. Ведь известно, что стресс матери влияет на поведение, и способность контролировать эмоции при развитии ребёнка.

Обычно уровень стресса беременной определял врач при личном общении или анкетирование, результат которых не может быть субъективным и неточным. Новое исследование впервые использует новый объективный показатель — уровень гормона кортизола у матери. Кортизол участвует в реакции организма на стресс. Он также демонстрирует уровень стресса и играет роль в развитии плода.

Исследователи Эдинбургского университета сделали выводы, что уровень кортизола важен при формировании миндалевидного тела в мозге ребенка. Этот участок мозга отвечает за эмоциональную составляющую и социальное развитие в детстве. В исследовании использовали 78 образцов волос беременных женщин на первом триместре. Также провели серию сканирования головного мозга младенцам с помощью МРТ, когда те спали. Исследователи смогли выявить структурные изменения в мозге детей, матери которых имели высокий уровень гормона кортизола.

Врачи утверждают, что это может объяснить почему дети, матери которых переживали стресс в период беременности, могут чаще иметь эмоциональные проблемы в жизни. Исследование финансировала всемирная детская благотворительная организация "Theirworld", а его результаты опубликованы в журнале "eLife".

"Наше исследование и его результаты — это призыв к поддержке беременных женщин, нуждающихся в дополнительной помощи во время беременности. Поскольку уменьшение стресса может помочь здоровому развитию мозга у их детей", — сообщает исследовательская группа.

Психологические методы лечения хорошо влияют на матерей и младенцев в утробе. Врачи надеются, что эти результаты в будущем помогут определить тех женщин, которые больше всего нуждаются терапии. Исследование подчеркивает, насколько важно поддерживать психическое здоровье женщин во время беременности, чтобы получить здоровое поколение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронавирус при беременности не влияет на роды.

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