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Главная Новости Общество наука и обучение Стало известно, от какой еды придется отказаться украинским школьникам с нового года
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Стало известно, от какой еды придется отказаться украинским школьникам с нового года

Новые санитарные правила определяют перечень продуктов питания, которые запрещено продавать в школьных буфетах или автоматах в Украине

сегодня, 18:18
Автор:

Таисия Ерохина

С 1 января 2021 года в школах Украины начнет действовать новый Санитарный регламент, который предусматривает ряд требований к питанию школьников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Стало известно, от какой еды придется отказаться украинским школьникам с нового года

Фото из открытых источников

Отныне в школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы НАССР. В Минздраве отметили, что требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. В частности, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Также новые санитарные правила определяют перечень продуктов питания, которые запрещено продавать в школьных буфетах и школьных автоматах. Речь идет о чипсах, сухариках, попкорне, колбасах, сосисках, копченой и соленой рыбе, некоторых сладостях.

Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты и ягоды и молочные продукты.

Кроме того, урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

"Теперь в случае, если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, владелец заведения обязан организовать отдельное питание с учетом рекомендаций врача", — пояснил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщалось, с нового года в украинских школах начнутся большие изменения. Начнет действовать новый санитарный регламент, который предусматривает целый ряд требований не только к питанию школьников.


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Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1731987006964397/?d=n
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