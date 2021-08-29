Стало известно, какое слово люди чаще всего произносят во сне

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Светлана Шкурупий
Некоторые люди страдают сомнилоквией (речевая активность во время сна). Такая привычка кажется забавной, но может напугать или смущать рядом спящего человека. Почему люди разговаривают во сне? И какое слово они произносят чаще всего?
Что чаще всего люди говорят во сне (фото из открытых источников)
Специалисты отметили, что человек с сомнилоквией может во время ночного отдыха ненароком рассказать свою тайну или грязно выругаться. Обычно, это происходит после какой-то стрессовой ситуации или яркого потрясения. Но привычка разговаривать во сне может передаваться и по наследству.
Ученые провели исследование, в котором приняло участие более 200 людей, половина из них страдала нарушениями сна (лунатизмом, ночными кошмарами). Сон добровольцев в течение нескольких дней подряд записывали и вот что удалось выяснить: в целом было сделано запись 883 случаев разговоров во сне, содержащих более 3300 понятных слов. И оказалось, что чаще всего во время ночного отдыха люди произносят слово "Нет".
Эксперимент также показал, что 25% разговоров во сне включали в себя негативные высказывания, 22% — грубые оскорбления и 10% людей что-то обещали и в чем-то клялись.
Эксперты объяснили, что ругательства и оскорбления часто люди во сне говорят из-за того, что видят яркие эмоциональные сны, это может быть какая-то ссора, конфликт, погоня, борьба и т.д. Именно это и заставляет их выкрикивать во сне плохие слова.
Напомним, что японские исследователи заявили, что худеть во время сна возможно, а помогут в этом деле несколько чашек чая улун.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-невролог Евгений Соков рассказал, в каком положении спать лучше всего.
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