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Стало известно, какое слово люди чаще всего произносят во сне

Ученые с помощью исследования определили, какое слово люди чаще всего произносят ночью во время сна

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые люди страдают сомнилоквией (речевая активность во время сна). Такая привычка кажется забавной, но может напугать или смущать рядом спящего человека. Почему люди разговаривают во сне? И какое слово они произносят чаще всего?

Стало известно, какое слово люди чаще всего произносят во сне

Что чаще всего люди говорят во сне (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что человек с сомнилоквией может во время ночного отдыха ненароком рассказать свою тайну или грязно выругаться. Обычно, это происходит после какой-то стрессовой ситуации или яркого потрясения. Но привычка разговаривать во сне может передаваться и по наследству. 

Ученые провели исследование, в котором приняло участие более 200 людей, половина из них страдала нарушениями сна (лунатизмом, ночными кошмарами). Сон добровольцев в течение нескольких дней подряд записывали и вот что удалось выяснить: в целом было сделано запись 883 случаев разговоров во сне, содержащих более 3300 понятных слов. И оказалось, что чаще всего во время ночного отдыха люди произносят слово "Нет". 

Эксперимент также показал, что 25% разговоров во сне включали в себя негативные высказывания, 22% — грубые оскорбления и 10% людей что-то обещали и в чем-то клялись. 

Эксперты объяснили, что ругательства и оскорбления часто люди во сне говорят из-за того, что видят яркие эмоциональные сны, это может быть какая-то ссора, конфликт, погоня, борьба и т.д. Именно это и заставляет их выкрикивать во сне плохие слова. 

Напомним, что японские исследователи заявили, что худеть во время сна возможно, а помогут в этом деле несколько чашек чая улун.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-невролог Евгений Соков рассказал, в каком положении спать лучше всего.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/family_and_children/psihologiya/uchenye-vyyasnili-chashche-vsego-vo-sne-lyudi-proiznosyat-imenno-eto-slovo/?from=main_middle
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