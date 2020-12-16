Стало известно, как будут работать школы во время январского локдауна

Во время январского локдауна школы и университеты в Украине будут учиться дистанционно. По желанию учебное заведение сможет в этот период объявить каникулы. Активно будет функционировать платформа "Всеукраинская школа онлайн". Об этом сообщило в ответе на запрос "Комментариев" Министерство образования и науки Украины.

Вместо локдауна у детей могут быть каникулы. Фото из открытых источников

Как постановил Кабмин, с 8 января по 25 января на территории Украины запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

На этот период, как известно, в школах обычно приходятся зимние каникулы. В МОН отметили, что продолжительность каникул в учреждениях общего среднего образования в течение учебного года не может быть меньше 30 календарных дней. Согласно Закону Украины "Об образовании", образовательные учреждения наделены автономией, поэтому решение о введении и сроки каникул заведение общего среднего образования принимает самостоятельно, согласовывая решение с местными органами управления образования на соответствующей территории.

Вчера, 15 декабря, Министерство образования и науки Украины направило рекомендательное письмо о введении неотложных мер во время январских ограничений. Образовательный процесс планируют продолжать с помощью технологий дистанционного обучения.

"Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию образовательного процесса в дистанционном формате в этот период, — говорится в письме МОН. — Вместе с тем рекомендуем рассмотреть возможность, при необходимости, объявления в это время каникул с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 Закона "О среднем образовании".

Кроме того, 11 декабря Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским институтом развития образования и Министерством цифровой трансформации Украины запустили платформу для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн".

Как сообщили в МОН, Всеукраинская школа онлайн — это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учащихся средней и старшей школы с материалами, прошедшими экспертизу и соответствующими государственным образовательным стандартам. В рамках проекта ученики могут воспользоваться видеопояснениями, конспектом, тестами и возможностью отслеживать свой учебный прогресс. А учителя получат необходимые методические рекомендации и примеры применения современных образовательных технологий.

"Сейчас контент платформы рассчитан на две недели обучения в соответствии с календарным планом, и каждую неделю он будет дополняться. Функционал платформы будет постоянно совершенствоваться и расширяться", — сообщили "Комментариям" в Минобразования.

В МОН отметили, что "Всеукраинская школа онлайн" призвана стать незаменимым инструментом и при обычном режиме обучения. Дети смогут пользоваться ею не только во время карантина, но и для ознакомления с темой, которую пропустили в школе из-за болезни или по другим причинам.

Добавим, что платформа предоставляет доступ к учебному контенту на украинском языке для детей и учителей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. А также для детей, которые по разным причинам находятся за границей и хотят учиться по украинской государственной программе.

Напомним, с нового года в школах Украины вводят новые стандарты питания детей.

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