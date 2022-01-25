Спецкурс по выживанию в экстремальных условиях: кто из украинцев сможет приобщиться

Украинская федерация каратэ анонсировала проведение курса для овладения навыками выживания. Мы пообщались с координатором проекта Сергеем Левчуком и узнали больше об этом мероприятии.



В Киеве запускают курс по выживанию, фото из открытых источников

По его словам, сейчас ситуация с наращиванием количества российских войск у границы Украины выглядит как классическая ситуация "враг у ворот". Поэтому украинцам нужно консолидироваться и быть готовыми к любым сценариям.

Сергей Левчук подчеркнул, что это хороший повод сплотиться и научиться чему-то новому. Также он добавил, что сейчас у украинцев есть запрос на информацию в сфере гражданской защиты, например, как вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, отсутствия электричества, связи и т.д. Ведь вероятность элементарного отключения света, связи, интернета, в случае каких-то беспорядков в городах большая.

"Получение элементарных знаний, навыков объединения в группы, навыков выживания не будут лишними, независимо от того, как будут развиваться события. Для потенциального агрессора информация, что народ страны, на которую он собирается напасть, готовится к сопротивлению, заставит его задуматься, есть ли смысл атаковать", – говорит он.

Известно, что занятия будут проводить представители Грузинского легиона для сообщества Федерации каратэ и дружественных организаций. Легионеры поделятся своими знаниями и навыками с киевлянами. На этой неделе начнутся многочасовые занятия, которые будут проходить несколько раз в неделю.

"Участники — члены спортивных организаций и их близкие. Возможно, будут варианты развития этого проекта. У нас достаточно большая комьюнити и мы хотим понять, как нам, гражданским людям, действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В настоящее время стоит такая задача. Мы чрезвычайно благодарны командиру Грузинского легиона Мамуке Мамулашвили и легионерам за то, что они одобрительно восприняли нашу инициативу", — добавляет Сергей Левчук.

Занятия будут проходить на базе Грузинского легиона в столице и на волонтерских началах. Если будет много желающих, то, возможно, круг участников курса будет расширен для рядовых граждан, уточнил он. В планах – разработать краткий курс для жителей других регионов Украины.

Во время занятий будут рассказывать об основах медицинской подготовки, правилах поведения, выживания и коммуникации гражданского населения в условиях экстремальных ситуаций, основах военной подготовки и выживания.

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