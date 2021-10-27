Солнечные кухни, автономное освещение фонтанов: юный изобретатель из Житомира поделился разработками

Михаил Шубин, фото пресс-службы горсовета Житомира

Юный изобретатель рассказал как подогреть пищу без газа, не тратить электроэнергию на световые фонтаны и на детских площадках производить электроэнергию. Однако это далеко не все, над чем работает школьник. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета Житомира.



Михаил Шубин учится в 9 классе в Житомирском городском лицее №1 и несколько лет посещает кружок "Основы научно-исследовательской деятельности". В кружке он занимается научными исследованиями и разработками. Парню нравится разрабатывать что-нибудь полезное для людей и природы. Школьник получил немало наград, у него есть медали и дипломы.

Мальчик написал работу о солнечной энергии для нужд человека под названием "Перспективы использования солнечных кухонь в Житомирской области". Михаил разработал специальную "солнечную поверхность", на которой можно подогревать пищу, воду без использования газа. Суть разработки – собрать лучи в точку фокуса. Работа принесла Михаилу победу на областном конкурсе Малой академии наук.

Среди разработок – экономия энергии для освещения фонтана, ведь вода может производить электроэнергию, которая будет использоваться для освещения струй в фонтане.

Для этого нужно на дне фонтана установить генератор с лопастями, которые будет двигать поток воды. Электрический ток, который будет производиться при этом, можно использовать для освещения. Мальчик уже сделал опыты и доказал реальность идеи с фонтанами.

К тому же можно сделать фонтан без привлечения насосов, так называемый фонтан Герона. Руководитель КУ "Агентство развития" городского совета Борис Пахолюк одобрил идею парня и добавил, что ее можно воплотить в жизнь.

В 2020 году девятиклассник работал над проектом "Энергосберегающие детские площадки". Школьник предложил подсоединить к качелям и карусели магниты и медные катушки и использовать их в качестве маятникового генератора электрической энергии, которая может быть использована для наружного освещения. Ток, производимый на основе электромагнитной индукции, будет накапливаться в аккумуляторах.

Сейчас парень работает над тем, можно ли перерабатывать листья в удобрения для растений.

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