Солнечная буря снова обрушится на Землю: когда следует ожидать геомагнитные бури

Всего через неделю после того, как на Землю попала умеренная геомагнитная буря, Солнце снова продемонстрировало мощные извержения. Поскольку активность на Солнце продолжает расти, Солнце начало извержение, которое поразит Землю 9-10 февраля, спровоцировав еще одну геомагнитную бурю. Об этом сообщает India Today.

Полярное сияние - фото из открытых источников

По данным Центра передового опыта в области космических наук при Индийском институте научного образования и исследований модели указывают на очень высокую вероятность удара по Земле.

"Влияние вряд ли будет очень опасно. Вероятны умеренные геомагнитные бури", — говорится в твите CESS.

Корональные выбросы массы (CME) – это большие выбросы плазмы и магнитного поля из короны Солнца. Они могут выбрасывать миллиарды тонн движущегося наружу от Солнца со скоростью от 250 километров в секунду (км/с) до почти 3000 км/с. По данным американского Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, самые быстрые CME, направленные на Землю, могут достичь нашей планеты всего за 15-18 часов.

Выброс коронной массы может спровоцировать геомагнитные бури класса G1, поскольку пик взрыва достиг слабой категории C3. Взрыв на Солнце наблюдался более трех часов.

Геомагнитная буря — это серьезное нарушение магнитосферы Земли, возникающее, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра в окружающую Землю космическую среду. Если CME сталкивается с Землей, это вызывает геомагнитную бурю.

Геомагнитная буря класса G1 может оказать незначительное влияние на работу спутников, электросети могут испытать незначительные колебания, а полярные сияния будут заметны в районах в высоких широтах.

Хотя текущие условия космической среды нормальны, CESS прогнозирует вероятность вспышек класса M/X в ближайшие дни.

Как сообщали ранее "Комментарии", Землю накрыла геомагнитная буря – с уровнем G3 она стала самой мощной за этот год.

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