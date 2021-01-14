Скоро мир услышит голос Марса: что имело в виду NASA

Немного больше, чем через месяц космическое агенство NASA планирует запустить планетоход на Марс, который сможет записать звуки Красной планеты. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Марс - фото из открытых источников

Сотрудники агенства утверждают, что как только марсоход Perseverance прикоснется к поверхности планеты, то начнет записывать происходящее на ней при помощи микрофона, который имеет название EDL. По словам специалистов NASA, это обыкновенный серийный микрофон, который будет защищен от попадания на него пыли.

"Звуки на Марсе отличаются от звуков на Земле из-за состава атмосферы и ее свойств. Все звуки будут тише-за низкого давления. Кроме того, более высокочастотные тона будут сильно ослабляться молекулами углекислого газа. Это то же самое, что слушать сквозь стену", — отметил доктор наук в области планетологии в Лаборатории реактивного движения NASA и создатель данного записывающего устройства Чайд Баптист.

Напомним, что ученые сообщили о том, что на Марс планируют запустить "роботов-собак", которые оснащены искусственным интеллектом и набором сенсорного оборудования, дающее им возможность перемещаться по поверхности планеты, а также её пещерам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на поверхности Марса заметили две фигуры, напоминающие сердце и ангела. Разглядеть их удалось с помощью изображения, сделанного стереокамерой высокого разрешения Mars Express, а также о том, что астронавт NASA Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос.

















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