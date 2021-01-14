kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

39676.27

ETH/USD

1222.21

LTC/USD

154.71

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Скоро мир услышит голос Марса: что имело в виду NASA
commentss НОВОСТИ Все новости

Скоро мир услышит голос Марса: что имело в виду NASA

NASA планирует запустить планетоход на Марс, который сможет записать звуки "Красной планеты"

сегодня, 17:16
Автор:

Елизавета Черных

Немного больше, чем через месяц космическое агенство NASA планирует запустить планетоход на Марс, который сможет записать звуки Красной планеты. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Скоро мир услышит голос Марса: что имело в виду NASA

Марс - фото из открытых источников

Сотрудники агенства утверждают, что как только марсоход Perseverance прикоснется к поверхности планеты, то начнет записывать происходящее на ней при помощи микрофона, который имеет название EDL. По словам специалистов NASA, это обыкновенный серийный микрофон, который будет защищен от попадания на него пыли.

"Звуки на Марсе отличаются от звуков на Земле из-за состава атмосферы и ее свойств. Все звуки будут тише-за низкого давления. Кроме того, более высокочастотные тона будут сильно ослабляться молекулами углекислого газа. Это то же самое, что слушать сквозь стену", — отметил доктор наук в области планетологии в Лаборатории реактивного движения NASA и создатель данного записывающего устройства Чайд Баптист.

Напомним, что ученые сообщили о том, что на Марс планируют запустить "роботов-собак", которые оснащены искусственным интеллектом и набором сенсорного оборудования, дающее им  возможность перемещаться по поверхности планеты, а также её пещерам. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на поверхности Марса заметили две фигуры, напоминающие сердце и ангела.  Разглядеть их удалось с помощью изображения, сделанного стереокамерой высокого разрешения Mars Express, а также о том, что астронавт NASA Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/mars-2020-perseverance-rover-to-capture-sounds-from-the-red-planet
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ