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Сколько украинцев поддерживает русский язык в школах: какие причины учить

В Украине увеличивается доля тех, кто против изучения русского языка в школах.

сегодня, 11:33
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Автор:
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Slava Kot

38% украинцев считают, что русский язык следует изучать в украиноязычных школах в той или иной степени. Однако большинство опрошенных против изучения русского языка в украинских школах. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько украинцев поддерживает русский язык в школах: какие причины учить

Русский язык в украинских школах

Согласно опросу КМИС, в 2025 году 58% украинцев считают, что русский не нужно учить в украиноязычных школах. 38% опрошенных отметили, что русский язык должен находиться в украинских школах.

Из них 29% считают, что русский язык должен изучаться столько же или меньше по времени как другие иностранные языки, в том числе английский или немецкий. 6% считают, что русского должно быть больше других иностранных языков, однако меньше, чем украинского, а 3% респондентов — русский нужно изучать столько времени, как и украинский.

Как показывают исследования КМИС, поклонников изучения русского языка в школах постепенно снижается. В 2019 году только 8% опрошенных поддерживали отказ от русского языка в школах, в то время как за 6 последних лет этот показатель вырос на 50 процентных пунктов.

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Отношение украинцев к изучению русского языка в школах. Опрос КМИС

Респонденты также назвали причины, по которым по их мнению нужно изучать русский язык в украиноязычных школах:

  • — Один из иностранных языков, который следует знать для развития и общения – 38%
  • — В Украине многие разговаривают на русском языке – 32%
  • — Следует знать язык врага – 14%
  • — Индивидуальное право изучать русский – 9%
  • — Россияне – соседи, нужно знать язык соседей, когда ситуация изменится – 8%
  • — Через русскоязычную литературу и культуру – 6%
  • — Язык должен быть вне политики, русский язык невиновен в войне – 5%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменилась доля тех, кто общается на украинском и русском языках.

Также "Комментарии" писали о том, где и сколько учеников в Украине до сих пор учат на русском языке в школах.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1513&page=1
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