Сколько стоят популярные специальности в ведущих украинских вузах

В Украине началась вступительная кампания, и абитуриенты уже выбирают, куда подавать документы. Одним из важных вопросов остается стоимость обучения. В разных вузах цены различаются, и вот что нужно знать.

Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году





Вариативность цен в столичных университетах

Наибольшую популярность среди абитуриентов традиционно пользуются крупные украинские университеты, такие как Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный университет "Киево-Могилянская академия". В КНУ им. Шевченко цены на филологические специальности колеблются от 50,900 до 59,400 гривен за год, в то время как обучение на факультетах права и маркетинга может стоить до 66,600 гривен. В "Могилянке" же стоимость обучения на факультете экономики достигает 64,000 гривен, а юридический факультет предлагает обучение за 89,300 гривен.

Региональные различия стоимости обучения

Рассматривая региональные университеты, такие как Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Харьковский национальный университет имени Каразина, заметно, что стоимость обучения здесь может быть ниже. В ЛНУ имени Франко цены на экономические специальности начинаются от 34,680 гривен, а компьютерные технологии обойдутся в 32,890 гривен. ХНУ имени Каразина предлагает ещё более доступные варианты – от 23,000 до 33,000 гривен за год на филологическом факультете.

Формирование стоимости обучения и государственные стандарты

Как объяснил государственный эксперт по вопросам высшего образования МОН Андрей Охримовский, университеты самостоятельно устанавливают стоимость обучения, однако существуют определенные рамки. Учебные заведения, получающие государственный заказ, должны соблюдать индикативные требования к себестоимости, что гарантирует, что стоимость контракта на конъюнктурных специальностях не опускается ниже 60-80% от средней стоимости подготовки.

Во время вступительной кампании многие вузы также предлагают дополнительные услуги, такие как центры помощи абитуриентам, что становится важной поддержкой для студентов и их родителей в выборе будущей специальности.