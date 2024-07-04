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Сколько стоит образование в лучших университетах Украины

Какая цена образования по самым популярным специальностям среди абитуриентов в лучших университетах Украины?

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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С 1 июля в Украине начинается вступительная кампания и абитуриентам нужно выбрать университеты и специальность для получения высшего образования. Еще одним вопросом, который может повлиять на выбор – это цена образования. О стоимости образования в лучших университетах Украины сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".

Сколько стоит образование в лучших университетах Украины

Стоимость образования в лучших университетах Украины. Фото из открытых источников

Центр международных проектов "Еврообразование" составил рейтинг 200 лучших университетов Украины. В пятерку лучших попали:

  • – Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского (КПИ);
  • – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
  • – Национальный университет "Львовская политехника";
  • – Харьковский национальный университет им. В. Каразина;
  • – Сумский государственный университет.

Самыми популярными специальностями по количеству вступительных заявлений в 2023 году стали:

  • — Компьютерные науки – 30,1 тыс.;
  • — Филология – 27,6 тыс.;
  • — Право – 25,9 тыс.;
  • — Психология – 24,6 тыс.;
  • — Менеджмент – 24,3 тыс.

"Экономическая правда" определила стоимость популярнейших специальностей среди украинских абитуриентов и сравнила цены на них в лучших университетах Украины.

Сколько стоит образование в лучших университетах Украины - фото 2

Самые большие суммы за обучение в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. За одно из пяти самых популярных направлений нужно заплатить более 200 тыс. гривен за 4 года бакалавриата. Самое дешевое обучение среди пяти лучших университетов Украины в Харьковском национальном университете им. В. Каразина – около 124 тыс. гривен за 4 года обучения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируется реформа высшего образования.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине до сих пор учат в школах на русском языке. Стало известно где и какое количество учащихся учится на русский языке.



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Источник: https://www.epravda.com.ua/publications/2024/07/1/715931/
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