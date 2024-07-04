Сколько стоит образование в лучших университетах Украины

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Slava Kot
С 1 июля в Украине начинается вступительная кампания и абитуриентам нужно выбрать университеты и специальность для получения высшего образования. Еще одним вопросом, который может повлиять на выбор – это цена образования. О стоимости образования в лучших университетах Украины сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".
Стоимость образования в лучших университетах Украины. Фото из открытых источников
Центр международных проектов "Еврообразование" составил рейтинг 200 лучших университетов Украины. В пятерку лучших попали:
Самыми популярными специальностями по количеству вступительных заявлений в 2023 году стали:
"Экономическая правда" определила стоимость популярнейших специальностей среди украинских абитуриентов и сравнила цены на них в лучших университетах Украины.
Самые большие суммы за обучение в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. За одно из пяти самых популярных направлений нужно заплатить более 200 тыс. гривен за 4 года бакалавриата. Самое дешевое обучение среди пяти лучших университетов Украины в Харьковском национальном университете им. В. Каразина – около 124 тыс. гривен за 4 года обучения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируется реформа высшего образования.
Также "Комментарии" писали о том, что в Украине до сих пор учат в школах на русском языке. Стало известно где и какое количество учащихся учится на русский языке.
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