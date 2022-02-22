Сколько школ в Украине имеют скоростной интернет: статистика

Фото иллюстративное / Pixabay

Не все украинские школы имеют доступ к оптическому скоростному интернету, что позволяет применять видеосвязь. Об этом известно с сайта Института образовательной аналитики. В статистике указаны данные по учебным заведениям в Украине по состоянию на начало 2022 года.



Интернет-покрытие имеют 13979 из 13991 общеобразовательных учебных заведений. Среди них 1239 опорных школ и 406 частных. К оптическому интернету подключены всего 8580 школ, из которых скоростной интернет провели в 930 школ в течение 2021 года. В 2022 году хорошая интернет-связь должна появиться еще в 500 заведениях.



Государственным электронным е-журналом пользуются учителя из 691 школы, онлайн-платформой "Всеукраинская школа онлайн" пользуются примерно 275 тысяч человек. По состоянию на январь 2022 года общеобразовательных учебных заведений, перешедших на новое питание, насчитывалось 13403.

По статистическим данным, в опорных школах обучается 582 200 учащихся, из них 126 400 школьников ежедневно ездят на школьных автобусах. Многие учащиеся посещают заведения внешкольного образования. В Украине насчитывается 1351 таких заведений, занятия там посещают 1 138 171 школьников.

Инклюзивное обучение организовано в 51% школ – в 7136 учебных заведениях. За последний год количество учащихся в инклюзивных классах возросло на 7608 и составляет 32 686 школьников. Также в Украине работает 667 инклюзивно-ресурсных центров.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство образования и науки дало рекомендации по датам весенних каникул в школах. В итоге учащиеся должны проучиться определенное количество часов. Для начальной школы – не менее 720 часов в течение учебного года, для средней – 890 часов, для старшей – 1110 часов.

Также мы писали, кого будут принимать в Президентский университет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!