Сколько школ в Украине имеют скоростной интернет: статистика

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Не все украинские школы имеют доступ к оптическому скоростному интернету, что позволяет применять видеосвязь. Об этом известно с сайта Института образовательной аналитики. В статистике указаны данные по учебным заведениям в Украине по состоянию на начало 2022 года.
Интернет-покрытие имеют 13979 из 13991 общеобразовательных учебных заведений. Среди них 1239 опорных школ и 406 частных. К оптическому интернету подключены всего 8580 школ, из которых скоростной интернет провели в 930 школ в течение 2021 года. В 2022 году хорошая интернет-связь должна появиться еще в 500 заведениях.
По статистическим данным, в опорных школах обучается 582 200 учащихся, из них 126 400 школьников ежедневно ездят на школьных автобусах. Многие учащиеся посещают заведения внешкольного образования. В Украине насчитывается 1351 таких заведений, занятия там посещают 1 138 171 школьников.
Инклюзивное обучение организовано в 51% школ – в 7136 учебных заведениях. За последний год количество учащихся в инклюзивных классах возросло на 7608 и составляет 32 686 школьников. Также в Украине работает 667 инклюзивно-ресурсных центров.
Как сообщал портал "Комментарии", Министерство образования и науки дало рекомендации по датам весенних каникул в школах. В итоге учащиеся должны проучиться определенное количество часов. Для начальной школы – не менее 720 часов в течение учебного года, для средней – 890 часов, для старшей – 1110 часов.
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