logo

BTC/USD

41372.06

ETH/USD

3065.53

LTC/USD

134.40

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Кого будут принимать в Президентский университет
commentss НОВОСТИ Все новости

Кого будут принимать в Президентский университет

Президентский университет в Киеве откроет свои двери для студентов в 2023 году

сегодня, 10:56
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Президентский университет начнет прием студентов в 2023 году. Об этом рассказала депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Кого будут принимать в Президентский университет

Набор студентов начнут в 2023 году, фото из открытых источников

По словам депутата, Верховная Рада к лету планирует рассмотреть законопроект "О Президентском университете". Планируется, что это учреждение будет "образцом новой образовательной экосистемы" и будет иметь хорошую базу для того, чтобы его студенты могли проводить свои исследования.

Сотрудники Национальной академии наук и передовые специалисты в сфере образования разрабатывают совместные программы для сотрудничества Президентского университета с ведущими украинскими, иностранными институтами и университетами, создают технические задачи на создание будущих лабораторий.  

Нардеп подчеркнула, что целью основания Президентского университета является обеспечение условий для молодежи, имеющей научный потенциал. На базе нового университета планируется создать не только лаборатории, но и научно-технологический парк по современным стандартам, исследовательскую медицинскую клинику на базе больницы "Феофания".

Преподаватели и администрация будут назначены весной 2023 года. Учебный год в университете планируется начать с октября 2023 года. Тогда в университет отберут около 120 студентов. Нардеп подчеркнула, что в университет будут отбирать выпускников, которые получили самые высокие баллы ВНО.

Кроме этого, будут приглашать и победителей областных и всеукраинских олимпиад по разным предметам, тех, кто занял призовые места на всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учащихся МАН, лауреатов и победителей научных всеукраинских и международных конкурсов.

В настоящее время известно, какие будут основные направления подготовки студентов в Президентском университете: IT, биотехнологии, науки о здоровье, нанотехнологии, энергетические и аэрокосмические технологии, глобализация, международные коммуникации. Предусматривается введение для студентов дуальной формы образования. То есть у студентов будут практические занятия, которые составят 70% от общего учебного времени и они будут проходить в лабораториях, на предприятиях.

Для финансирования университета планируется привлекать бюджетные средства, инвестиции и донорскую финансовую помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 выпускники получат сертификаты ВНО разной формы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sluga-narodu.com/yuliia-hryshyna-pro-stvorennia-prezydentskoho-universytetu/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!