Кого будут принимать в Президентский университет

Президентский университет начнет прием студентов в 2023 году. Об этом рассказала депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Набор студентов начнут в 2023 году, фото из открытых источников

По словам депутата, Верховная Рада к лету планирует рассмотреть законопроект "О Президентском университете". Планируется, что это учреждение будет "образцом новой образовательной экосистемы" и будет иметь хорошую базу для того, чтобы его студенты могли проводить свои исследования.

Сотрудники Национальной академии наук и передовые специалисты в сфере образования разрабатывают совместные программы для сотрудничества Президентского университета с ведущими украинскими, иностранными институтами и университетами, создают технические задачи на создание будущих лабораторий.

Нардеп подчеркнула, что целью основания Президентского университета является обеспечение условий для молодежи, имеющей научный потенциал. На базе нового университета планируется создать не только лаборатории, но и научно-технологический парк по современным стандартам, исследовательскую медицинскую клинику на базе больницы "Феофания".



Преподаватели и администрация будут назначены весной 2023 года. Учебный год в университете планируется начать с октября 2023 года. Тогда в университет отберут около 120 студентов. Нардеп подчеркнула, что в университет будут отбирать выпускников, которые получили самые высокие баллы ВНО.

Кроме этого, будут приглашать и победителей областных и всеукраинских олимпиад по разным предметам, тех, кто занял призовые места на всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учащихся МАН, лауреатов и победителей научных всеукраинских и международных конкурсов.

В настоящее время известно, какие будут основные направления подготовки студентов в Президентском университете: IT, биотехнологии, науки о здоровье, нанотехнологии, энергетические и аэрокосмические технологии, глобализация, международные коммуникации. Предусматривается введение для студентов дуальной формы образования. То есть у студентов будут практические занятия, которые составят 70% от общего учебного времени и они будут проходить в лабораториях, на предприятиях.

Для финансирования университета планируется привлекать бюджетные средства, инвестиции и донорскую финансовую помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 выпускники получат сертификаты ВНО разной формы.

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