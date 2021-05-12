Сколько денег из государственного бюджета Украины ежегодно получают плагиаторы

В Украине из бюджета ежегодно выплачивается до 1 миллиарда грн доплат недобросовестным педагогам и научным работникам, то есть плагиаторам. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" заявила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Диплом на заказ. Фото из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается установить академическую ответственность за продажу произведений, а именно дипломов и диссертаций, написанных на заказ.

По словам нардепа, сегодня наказать организаторов и "продавцов" академических текстов, написанных на заказ, невозможно, поскольку нет ответственности за это.

"Покупка академических текстов не признана правонарушением, поэтому сейчас в законе об образовании мы вводим это как правонарушение, мы признаем это как один из видов нарушения академической добродетели", — объяснила Гришина.

Речь идет о законопроекте 3764 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение академической добродетели. "Слуга народа" считает, что отсутствие эффективного наказания за недоброчестность способствует ее распространению, как и отсутствие этических норм относительно восприятия плагиата и ощущение безнаказанности способствует распространению этой проблемы.

"Единая преграда, через которую еще не прошло утверждение комитетом, это то, что не прописан механизм доведения покупки текста. Когда механизм будет прописан, тогда на обе стороны правонарушения будет ждать наказание. В случае установления правонарушения академической добродетели в квалификационной работе или диссертации, решение о присуждении степени высшего образования и научной степени будет отменено", — рассказала изданию "Комментарии" нардеп.

Гришина добавила, что распространение этой проблемы может вызвать сомнения в образовательной системе, а также в профессионализме кадров. По ее мнению, лица, которые не довели качество своих знаний, могут напрямую вредить другим людям, ведь среди них есть врачи, прокуроры, архитекторы и тому подобное.

"Несмотря на это государство ежегодно выплачивает до 1 миллиарда гривен доплат недобросовестным педагогам и научным работникам, то есть плагиаторам. Эта проблема наносит ущерб обществу в целом. Несмотря на это, будет правильно установить не только академическую ответственность, но и административную", — резюмировала Юлия Гришина.

Как сообщалось, в Кабмине могут запретить работать претендентам, пойманным на плагиате.

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