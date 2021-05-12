Сколько денег из государственного бюджета Украины ежегодно получают плагиаторы

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Таисия Ерохина
В Украине из бюджета ежегодно выплачивается до 1 миллиарда грн доплат недобросовестным педагогам и научным работникам, то есть плагиаторам. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" заявила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Диплом на заказ. Фото из открытых источников
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается установить академическую ответственность за продажу произведений, а именно дипломов и диссертаций, написанных на заказ.
По словам нардепа, сегодня наказать организаторов и "продавцов" академических текстов, написанных на заказ, невозможно, поскольку нет ответственности за это.
Речь идет о законопроекте 3764 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение академической добродетели. "Слуга народа" считает, что отсутствие эффективного наказания за недоброчестность способствует ее распространению, как и отсутствие этических норм относительно восприятия плагиата и ощущение безнаказанности способствует распространению этой проблемы.
Гришина добавила, что распространение этой проблемы может вызвать сомнения в образовательной системе, а также в профессионализме кадров. По ее мнению, лица, которые не довели качество своих знаний, могут напрямую вредить другим людям, ведь среди них есть врачи, прокуроры, архитекторы и тому подобное.
Как сообщалось, в Кабмине могут запретить работать претендентам, пойманным на плагиате.
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