Сколько человек может прожить без еды: мнение врача

При полном отказе от еды человек некоторое время способен жить и сохранять определенную работоспособность, но его состояние здоровья будет ухудшаться, а силы пропадать. Врач-гастроэнтеролог Александра Мызникова рассказала, как будет реагировать тело на отсутствие пищи.

Как долго можно прожить без еды (фото из открытых источников)

До 3-х дней человек будет чувствовать постоянное чувство голода, недомогание и болевые ощущения в области живота. К концу недели у него начнет снижаться аппетит, могут наблюдаться скачки давления и общая мышечная слабость. А примерно к 12-му дню организм человека перестроится, потому что тело бросит все силы на то, чтобы поддерживать работу самых главных органов, в частности сердца и мозга. К этому периоду, по словам специалиста, организм уже расходует часть своих ресурсов и перейдет к поеданию себя, у человека начнется обострение хронических заболеваний.

На третьей неделе состояние может мнимо улучшиться, но отсутствие питания отразиться на всех показателях здоровья, в том числе на давлении и пульсе человека. Он начнет мерзнуть и впадать в своеобразный анабиоз. К этому времени может начаться атрофия мышц, что вызывает шаткость походки, боли в мышцах, их слабость. Возникают проблемы с сознанием.

А вот после третьей недели наступает критический этап, который сложно перешагнуть человеку, не имеющему специальной подготовки. Наступает полное истощение. Такому человеку нужна будет медицинская помощь и возможность восполнить свои ресурсы.

Специалист отметила, что если человек на полном голодании и не принимает воду — проживет дней 10. С доступом к воде — до трех недель.

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