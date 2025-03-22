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Шокирующее исследование о темной энергии: что удалось выяснить ученым

Самое большое исследование перевернуло представление о темной энергии

сегодня, 10:30
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Кравцев Сергей

Ученые пролили новый свет на темную энергию, которая, по их мнению, может прогрессировать со временем неожиданными способами. Широко распространенное мнение о том, что темная энергия является "космологической константой", ее воздействие может ослабевать со временем стало фундаментом исследования Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), пишет Interesting Engineering.

Шокирующее исследование о темной энергии: что удалось выяснить ученым

Темная энергия. Фото из открытых источников

Исследователи допускают, что стандартная модель того, как работает Вселенная, может нуждаться в обновлении.

Вывод из результатов DESI, ученые которого провели один из самых обширных обзоров космоса в истории, использует данные за первые три года наблюдений и включает почти 15 млн галактик и квазаров, что более чем вдвое превышает набор данных, использованный в первом анализе DESI.

"Наши результаты действительно замечательны. Мы видим еще более веские доказательства фундаментального сдвига в том, как мы думаем о темной энергии", — сказал Клаус Хоншайд, ведущий научный сотрудник по работе с приборами DESI и профессор физики в Университете штата Огайо.

Исследователи подчеркнули, что этот значительный скачок повышает точность эксперимента с набором данных, который более чем вдвое превышает тот, что использовался в первом анализе DESI.

Они объединили данные DESI с информацией из исследований космического микроволнового фона, сверхновых и слабого гравитационного линзирования.

"То, что мы видим, глубоко интригует. Захватывающе думать, что мы можем быть на пороге важного открытия о темной энергии и фундаментальной природе нашей Вселенной", — сказала Алекси Лото-Харнетт, сопредседатель DESI и профессор Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Исследовательская группа подчеркнула, что до сих пор предпочтение эволюционирующей темной энергии не достигло "5 сигм", золотого стандарта в физике, который представляет собой порог для открытия.

Однако различные комбинации данных DESI с реликтовым излучением (реликтовым излучением), слабым линзированием и наборами данных о сверхновых варьируются от 2,8 до 4,2 сигм. (Событие с 3 сигмами имеет 0,3%-ную вероятность быть статистической случайностью, но многие события с 3 сигмами в физике исчезли с появлением новых данных.) Анализ использовал технику, чтобы скрыть результаты от ученых до самого конца, смягчая любые неосознанные предубеждения относительно данных.

"Самое простое объяснение того, что мы видимь – это смещение. Вероятно, нам, возможно, придется изменить нашу стандартную модель космологии, чтобы сделать эти разные наборы данных осмысленными вместе – и развивающаяся темная энергия кажется многообещающей", — сказал Уилл Персиваль, сопредседатель DESI и профессор Университета Ватерлоо.

Исследовательская группа подчеркнула, что данные также дают сильный тест на то, соответствует ли темная энергия предсказаниям космологической постоянной Эйнштейна, Лямбда. Однако в сочетании с другими измерениями появляется все больше признаков того, что влияние темной энергии может ослабевать со временем и что другие модели могут подходить лучше.

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Источник: https://interestingengineering.com/space/dark-energy-might-evolve-unexpected-ways
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