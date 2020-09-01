Школы в Украине могут внепланово уйти на каникулы: и причина не в COVID-19

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Таисия Ерохина
На время проведения местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года в Украине, в школах могут организовать дополнительные каникулы. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Сейчас, по словам Степанова, министерство и ЦИК согласовывают рекомендации по проведению местных выборов. В частности учитывают, что большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений.
"Если говорить о школах, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", - сказал министр.
Напомним, школы, которые находятся в "красной" зоне эпидемиологической опасности из-за коронавирусной инфекцией, начали новый учебный год дистанционно. Известен список "счастливчиков". Тогда как в населенных пунктах, соответствующих зеленому, желтому или оранжевому уровням, разрешается обучение в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарных и норм безопасного поведения.
Ранее "Комментарии" разобрались, насколько эффективно власть подготовилась к новому учебному году и что придется делать "с колес".
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