Школьный стрелок: как избежать повтора казанского «сценария» в Украине

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Вечканова Елена
Школьный стрелок, "прославивший" российскую Казань на весь мир, заставил многих взрослых задаться
вопросами защищенности детей во время учебного процесса. По мнению нардепа от "Слуги
народа" Ольги Коваль, помимо обеспечения технической безопасности, украинские
школьники должны чувствовать психологическое и информационное спокойствие. Такой
мыслью депутат поделилась в личной колонке на портале "Комментарии".
Как защитить детей от школьного стрелка. Фото: regnum.ru
Коваль убеждена,
что вопрос безопасности детей должен казаться не просто школьной среды, а быть
более масштабным.
По словам политика, эти "болезни" взрослого
населения Украины постепенно захватывают ни в чем не повинных детей, навсегда
забирая у них счастливое детство.
По мнению Ольги Коваль, общество и государство должны прилагать максимум усилий к тому, чтобы сделать невозможным возникновение любого преступного умысла у конкретно взятого человека, ребенка, подростка. Народный депутат считает, что на этой почве стоит усилить внимание к системе образования.
Еще одним важным
вопросом политик считает размеры "безопасной территории", якобы сосредотачивать внимание исключительно на школьном дворе — не совсем
правильно.
Также депутат
отмечает, что жестокие расправы, подобные расстрелу в казанской школе, чаще совершают именно парни, а не девушки.
Вместе с этим она
предполагает, что агрессия этих школьников становится результатом определенного
предвзятого или отрицательного отношения к ним со стороны одноклассников,
учителей или родителей.
По словам Ольги
Коваль, избежать подобных трагедий в Украине удастся лишь путем формирования
безопасной среды и не только образовательной. Депутат считает, что нужно
работать с первопричинами, на опережение, но не путем установления все больших
ограничений, камер, профессиональных охранников и т.д., а через воспитательную,
педагогическую работу учителей, родителей, одноклассников.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что, по мнению специалиста, сподвигло "казанского стрелка" на подобную жестокую расправу над несовершеннолетними.
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