Школьный стрелок: как избежать повтора казанского «сценария» в Украине

Школьный стрелок, "прославивший" российскую Казань на весь мир, заставил многих взрослых задаться вопросами защищенности детей во время учебного процесса. По мнению нардепа от "Слуги народа" Ольги Коваль, помимо обеспечения технической безопасности, украинские школьники должны чувствовать психологическое и информационное спокойствие. Такой мыслью депутат поделилась в личной колонке на портале "Комментарии".



Как защитить детей от школьного стрелка. Фото: regnum.ru

Коваль убеждена, что вопрос безопасности детей должен казаться не просто школьной среды, а быть более масштабным.

"Напомню, что в Украине имеют место такие явления как "социальное сиротство", "детская беспризорность", "детская преступность", "торговля детьми", "детская порнография", "детская наркомания", "детский алкоголизм", "детские аборты" и другие. И это, очевидно, не полный перечень "детских" проблем, в существовании которых безапелляционно виноваты все мы, взрослые", — говорит нардеп.

По словам политика, эти "болезни" взрослого населения Украины постепенно захватывают ни в чем не повинных детей, навсегда забирая у них счастливое детство.

"Мы должны иметь мощную систему воспитания людей, которые не являются и не будут создавать (умышленно или по неосторожности) опасность для других людей, — убеждена политик. — Причем, они не будут угрозой не только в школе, но и в магазине, в парке, на футбольном поле, в театре или кафе, ни днем, ни ночью. Они не будут угрозой не потому, что стоит забор, охранник или видеонаблюдение, а потому, что они воспитаны и обучены не делать плохо другим, быть внимательными к другим и помогать другим. И, на мой взгляд, такая "субъективная" система "безопасности" гораздо более мощная чем меры по обеспечению "материальной" безопасности".

По мнению Ольги Коваль, общество и государство должны прилагать максимум усилий к тому, чтобы сделать невозможным возникновение любого преступного умысла у конкретно взятого человека, ребенка, подростка. Народный депутат считает, что на этой почве стоит усилить внимание к системе образования.

Еще одним важным вопросом политик считает размеры "безопасной территории", якобы сосредотачивать внимание исключительно на школьном дворе — не совсем правильно.

"В подавляющем большинстве случаев подростки не делают такие страшные действия просто так. Всегда есть тот мотив, те причины, которые побуждают, подталкивают подростка к соответствующим детей, — рассуждает Коваль. — Например, буллинг, отрицательное высказывание или даже действия к нему от учителя, особенно в присутствии других детей, проблемы в семье, дискриминация по имущественному признаку и тому подобное".

Также депутат отмечает, что жестокие расправы, подобные расстрелу в казанской школе, чаще совершают именно парни, а не девушки.

"Это также важный момент. У нас сейчас набирает обороты движение за "гендерное равенство", где очень часто мы говорим о дискриминации женщин. Но не является ли ответные агрессивные действия мальчиков явным доказательством того, что определенную скрытую дискриминацию или скрытое насилие (в том числе, в семье, в школе, в кругу друзей) испытывают часто именно мальчики, особенно в переходном возрасте?" — задается сложным вопросом Ольга Коваль.

Вместе с этим она предполагает, что агрессия этих школьников становится результатом определенного предвзятого или отрицательного отношения к ним со стороны одноклассников, учителей или родителей.

"Ученые и психологи, изучавшие массовые расстрелы детей в школах приходят к выводам об отсутствии каких-однозначных общих причин возникновения таких замыслов. В одних случаях это травля, в других — нарушения психики, в третьих — желание подражать и даже превзойти аналогичные трагедии происходили в других странах или школах. И здесь, очевидно, на каждую причину должны быть приняты адекватные, предупреждающие контрмеры", — подчеркивает нардеп.

По словам Ольги Коваль, избежать подобных трагедий в Украине удастся лишь путем формирования безопасной среды и не только образовательной. Депутат считает, что нужно работать с первопричинами, на опережение, но не путем установления все больших ограничений, камер, профессиональных охранников и т.д., а через воспитательную, педагогическую работу учителей, родителей, одноклассников.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что, по мнению специалиста, сподвигло "казанского стрелка" на подобную жестокую расправу над несовершеннолетними.

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