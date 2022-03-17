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Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза: что известно

Министр образования обратился к коллегам в Европе по внедрению в образовательной программе для украинских детей предметов по украинскому языку и истории Украины

сегодня, 09:25
Автор:

Козлова Альбіна
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16 марта министр образования Украины Сергей Шкарлетт поговорил с коллегами Совета Европейского Союза в видеоконференции "Скоординированный и солидарный европейский ответ на войну в Украине в сфере образования". Об этом министр написал в телеграмме-канале.

Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Чиновник рассказал коллегам, что по состоянию на 17 марта российские оккупанты повредили более 400 учебных заведений, 59 зданий уничтожили полностью. В результате обстрелов населенных пунктов врагом погибли уже более 100 детей.

Сейчас для украинских школьников и студентов власти организовали всевозможную поддержку в виде доступа к онлайн-ресурсам для дистанционного и смешанного форматов обучения для учащихся, которые остались в Украине или выехали с родителями за границу. Работают проекты психологической поддержки детей и родителей во время военного положения. Для школьников функционирует национальная электронная платформа "Всеукраинская школа онлайн", что доступна за пределами нашего государства, в более чем 120 странах.

Министр попросил иностранных коллег поддержать развитие Всеукраинской школы онлайн, предоставить специальные гранты, чтобы программу наполнить материалами по другим предметам. Также чиновник обратился к коллегам, чтобы украинским школьникам вводили в учебную программу уроки по истории Украины и украинскому языку в школах за границей.

В настоящее время работают в иностранных школах программы интеграции детей из Украины в новые школы. Министры образования стран Евросоюза намерены создать группу поддержки Украины в сфере образования. Представители этой группы будут заниматься проблемами интеграции школьников и студентов из Украины в образовательный процесс за границей.

Однако для Украины нужно, чтобы у Евросоюза создали отдельную программу или фонд по восстановлению образовательно-научной инфраструктуры и функционированию образовательно-научной отрасли Украины, убежден министр.

Сергей Шкарлет также обратился к коллегам с просьбой поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС и закрытию неба над нашим государством.

Как сообщал портал, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что обратилась к представителям ООН по поводу гибели детей на территории Украины во время войны и обстрелов украинских населенных пунктов российскими оккупантами.


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Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet
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