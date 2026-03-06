Оказывается, история человечества могла быть гораздо более сложной и неожиданной, чем это представляли еще несколько десятилетий назад. Новое исследование, опубликованное в журнале Science , показало: во время контактов между древними людьми и неандертальцами межвидовые союзы могли возникать гораздо чаще, чем считалось ранее. И что особенно интересно – чаще всего, вероятно, пары создавали именно мужчины-неандертальцы и женщины Homo sapiens.

Сенсация эволюции: ученые выяснили, почему Homo sapiens вступали в отношения с неандертальцами

Исследователи из University of Pennsylvania изучали геномы древних людей и обратили внимание на загадочную особенность. В геноме современного человека почти нет неандертальских генов в Х-хромосоме — этот участок даже назвали "неандертальской пустыней". Долгое время ученые объясняли это тем, что гены неандертальцев могли быть несовместимы с Homo sapiens. Однако новый анализ показал совсем другую картину.

Когда исследователи исследовали ДНК самих неандертальцев, выяснилось, что в их Х-хромосомах наоборот содержится немало генов современного человека. Более того, их доля была примерно на 62% больше, чем в любом другом участке генома неандертальцев. Это значит, что при контактах между двумя видами людей происходил активный обмен генами, но он носил асимметричный характер: неандертальцы получали человеческие Х-хромосомы гораздо чаще, чем наоборот.

Такой результат позволил исследователям предположить, что в древних популяциях чаще формировались союзы между женщинами Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами. Почему именно так происходило, наука пока объяснить не может, однако антропологи обращают внимание на то, что древние люди и неандертальцы могли быть гораздо ближе друг к другу, чем это представляли ранее.

Стереотип о "диких и безобразных" неандертальцах сегодня считается устаревшим. Современные исследования показывают, что их образ жизни мало отличался от жизни того времени Homo sapiens. Неандертальцы создавали сложные орудия труда, работали с камнем и костью, могли производить веревки, украшали себя перьями и, вероятно, раскрашивали тело охрой. Археологические находки также свидетельствуют, что они ухаживали за ранеными и пожилыми членами своей группы , что говорит о достаточно развитых социальных связях.

Что касается внешности, то она действительно несколько отличалась от современной. Неандертальцы обладали более массивными телами и более грубыми чертами лица. Но антропологи напоминают: даже в пределах одного вида облик людей может сильно отличаться. К тому же в разные исторические периоды и в разных культурах представления о красоте менялись настолько кардинально, что оценивать привлекательность людей каменного века по современным стандартам просто невозможно.

Не исключено также, что отношения между двумя видами возникали в результате совместной жизни или контактов между племенами. В суровых условиях ледникового периода группы людей были небольшими, а встречи между ними происходили нечасто. В такой среде любой союз, который давал возможность продолжить род и укрепить группу, мог быть важнее различий во внешности или происхождении.

Сегодня последствия тех давних контактов можно увидеть в собственном геноме. Большинство людей, живущих за пределами Африки, имеют примерно 1–2% неандертальской ДНК. Некоторые из этих генов влияют на иммунную систему, способность переносить холод или даже реакцию организма на определенные заболевания. Другими словами, хотя неандертальцы исчезли примерно 40 тысяч лет назад, часть их наследия продолжает жить в каждом из нас.

