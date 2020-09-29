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Сенсационное открытие: ученые нашли под поверхностью Марса множество озер

До этого момента ученые знали только об одном водоеме на Марсе

29 сентября 2020, 15:51
Автор:

Любовь Блажко

Ученым удалось обнаружить на Красной планете множество озер, потому что раньше считалось, что там существует только один водоем. Они на протяжении многих лет изучают Марс, но загадок на этой планете меньше не становится, скорее наоборот. Об этом пишет издание lux.

Сенсационное открытие: ученые нашли под поверхностью Марса множество озер

Ученые нашли под поверхностью Марса множество озер. Фото: lux

Этот факт специалистам удалось установить с помощью радара MARSIS, который в 2018 также показал им, что под поверхностью этой планеты есть жидкие тела. А теперь этот радар снова помог ученым сделать грандиозное открытие. Оказывается, что на Марсе расположено много водоемов, которые отделены от одного главного озера. Можно сделать вывод, что там создалась своеобразная водная система.

Эксперты также уверены в том, что озера могли там появиться благодаря гиперсоленым растворам, которые не замерзают при очень низких температурах благодаря высокому содержанию соли. Они считают, что данное открытие является довольно важным, ведь это поможет выяснить, есть ли жизнь на Марсе. Потому что эта загадка уже много лет не дает покоя ученым. 

Напомним, ученые назвали самые подходящие планеты, на которых возможна жизнь. Специалистам из Бирмингемского университета в Великобритании удалось выяснить, что есть несколько планет в Солнечной системе, на которых возможна жизнь. В этот список входит Марс, спутник Юпитера — Европа и два спутника Сатурна – Титан, Энцелад. Именно на них могут существовать биологически активные вещества и вода.



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