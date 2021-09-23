Семь удивительных осенних продуктов, которые помогут лучше спать

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Хмільовська Інна
Врачи считают, что взрослые люди должны спать минимум 7 часов в сутки, но из-за насыщенной и активной жизни в осенний период не так и легко уснуть. Для этого существуют осенние продукты, которые могут помочь лучше спать, пишет Eat This, Not That.
Семь продуктов для улучшения сна осенью, фото из открытых источников
7 удивительных осенних продуктов, которые уже есть на полках.
Миндаль
Орехи могут помочь людям лучше спать благодаря содержанию в них вызывающего покой магния. Один из видов орехов, содержащих этот полезный минерал, — это миндаль, популярный ингредиент.
Яблоки
Яблоки — это не только чудесное осеннее лакомство, но и еда, которая помогает лучше спать. Эти фрукты содержат большое количество витамина С, который помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшает дыхание.
Сладкий картофель
Сладкий картофель богат клетчаткой. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что более высокое потребление клетчатки коррелирует с "большим количеством времени, проведенным в стадии глубокого медленноволнового сна". Из-за этого сладкий картофель может стать отличной закуской перед сном.
Индейка
Индейка — содержит триптофан, незаменимую аминокислоту, известную своим успокаивающим действием.
Сладкая кукуруза
Кукуруза — это не только обычный обед, но и вкусное блюдо, наполненное мелатонином. Мелатонин — гормон, вырабатываемый шишковидной железой, часто принимается перорально теми, кто страдает бессонницей, и особенно полезен для тех, кто страдает сменой часовых поясов.
Клюква
Клюква — один из тех фруктов, которые не только полны вкуса, но и полны важных витаминов. Например, клюква богата витамином С, который действительно помогает улучшить сон. Согласно исследованиям, более низкий уровень потребления витамина С помогает восстановить сон, а также может быть причиной других проблем со сном, таких как бессонница.
Мускатный орех
Мускатный орех известен как популярная специя, которую особенно используют в осенние месяцы, чтобы "оживить" некоторые из самых вкусных хлебобулочных изделий. Добавляете ли вы его в тыквенный пирог, используете ли вы в домашних запеканках или поливаете им теплый напиток, мускатный орех — это гораздо больше, чем просто вкусная специя.
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