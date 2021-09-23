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Семь удивительных осенних продуктов, которые помогут лучше спать

Ученые Национального фонда сна США перечислили семь осенних продуктов, которые помогут улучшить сон

сегодня, 19:40
Автор:

Хмільовська Інна

Врачи считают, что взрослые люди должны спать минимум 7 часов в сутки, но из-за насыщенной и активной жизни в осенний период не так и легко уснуть. Для этого существуют осенние продукты, которые могут помочь лучше спать, пишет Eat This, Not That.

Семь удивительных осенних продуктов, которые помогут лучше спать

Семь продуктов для улучшения сна осенью, фото из открытых источников

7 удивительных осенних продуктов, которые уже есть на полках.

Миндаль

Орехи могут помочь людям лучше спать благодаря содержанию в них вызывающего покой магния. Один из видов орехов, содержащих этот полезный минерал, — это миндаль, популярный ингредиент.

Яблоки

Яблоки — это не только чудесное осеннее лакомство, но и еда, которая помогает лучше спать. Эти фрукты содержат большое количество витамина С, который помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшает дыхание. 

Сладкий картофель

Сладкий картофель богат клетчаткой. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что более высокое потребление клетчатки коррелирует с "большим количеством времени, проведенным в стадии глубокого медленноволнового сна". Из-за этого сладкий картофель может стать отличной закуской перед сном.

Индейка

Индейка — содержит триптофан, незаменимую аминокислоту, известную своим успокаивающим действием.

Сладкая кукуруза

Кукуруза — это не только обычный обед, но и вкусное блюдо, наполненное мелатонином. Мелатонин — гормон, вырабатываемый шишковидной железой, часто принимается перорально теми, кто страдает бессонницей, и особенно полезен для тех, кто страдает сменой часовых поясов. 

Клюква

Клюква — один из тех фруктов, которые не только полны вкуса, но и полны важных витаминов. Например, клюква богата витамином С, который действительно помогает улучшить сон. Согласно исследованиям, более низкий уровень потребления витамина С помогает восстановить сон, а также может быть причиной других проблем со сном, таких как бессонница.

Мускатный орех

Мускатный орех известен как популярная специя, которую особенно используют в осенние месяцы, чтобы "оживить" некоторые из самых вкусных хлебобулочных изделий. Добавляете ли вы его в тыквенный пирог, используете ли вы в домашних запеканках или поливаете им теплый напиток, мускатный орех — это гораздо больше, чем просто вкусная специя.


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Источник: https://www.eatthis.com/fall-foods-better-sleep/
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