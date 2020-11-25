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Самые ужасающие и смелые эксперименты в истории

Эксперименты этих исследователей до сих пор считаются одними из самых ужасающих в истории

сегодня, 16:48
Автор:

Любовь Блажко

Конечно же, если бы человечество боялось проводить новые эксперименты, то о новых технологиях и прогрессе не было бы и речи. Но необходимо улавливать тонкую грань между необходимостью получить новые данные и моралью, которой нужно для этих данных пожертвовать. Предлагаем вам ознакомиться с самыми ужасающими экспериментами, которые были в истории нашего мира.

Самые ужасающие и смелые эксперименты в истории

Самые ужасающие научные эксперименты. Фото: popmech.ru

Проект "Стормфьюри" — крайне неудачная попытка управления погодой, которая была проведена в середине XX века. Химик Ирвинг Ленгмюр выяснил, что если осыпать штормовые тучи иодидом серебра, они прольются дождём в нужном месте. Но случилось все немного по-другому: ураган направился к побережному городу Саванна, из-за чего погибли сотни людей. 

Слон под ЛСД. Ученые из Оклахома-Сити решили узнать, как поведет себя слон, если вколоть ему ЛСД. Но они не рассчитали дозу, и не прошло и часа, как животное скончалось.

Воскрешение мёртвых.  Исследователь Роберт Корниш с 1932 по 1948 год проводил эксперименты по реанимации мёртвых существ. Он проводил свои эксперименты на собаках, раскачивая тела на подвижном столе с параллельной инъекцией адреналина и антикоагулянтов. Потом он планировал повторить нечто подобное и с людьми, но ему не удалось реализовать этот план. 

"Тринити" — именно так называлось первое в мире испытание ядерного оружия, испытание которого прошло 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико. И совсем скоро точно такое же ядерное оружие  было сброшено на Нагасаки и Хиросиму. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, несколько мифов о человеческом теле, в которые пора перестать верить. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/237015-10-samykh-uzhasayushchikh-i-smelykh-eksperimentov-v-istorii/
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