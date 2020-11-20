Несколько мифов о человеческом теле, в которые пора перестать верить

Большинство из нас до сих пор верит в старые знания или опыт, которые уже давно могут оказаться ложными. Эксперты перечислили несколько самых распространенных мифов, в которые люди продолжают верить.

Несколько мифов о человеческом теле. Фото: unsplash

Человек использует свой мозг только на 10 процентов – это вовсе не так. Потому что при весе около 1,4 кг, он содержит в себе почти 100 миллиардов нейронов. Они передают информацию посредством синапсов — их в мозге около квадриллиона. Только на то, чтобы прочесть данный абзац, ваш моз потратит не менее 10 процентов своих возможностей.

Наш желудок будет 7 лет переваривать жвачку – миф номер 2. Специалисты ее определяют как "непитательное жевательное вещество" (не как еду). Проглатывать жвачку нежелательно, но если это все же произошло, она просто выйдет из организма примерно в том виде, в каком и попала в него.

Шоколад плохо влияет на кожу

Оказывается, что прямая зависимость между шоколадом и прыщами — не более, чем миф. Подростковые прыщи часто нужно просто пережить, стараясь при этом кушать здоровую пищу.

Морковь помогает лучше видеть ночью

Она действительно является источником бета-каротина, который во время пищеварения превращается в витамин А, благотворно влияющий на зрение. Но лучше видеть в ночное время суток она вам не поможет.

Волосы и ногти продолжают расти после смерти человека

Это пугающий миф тоже оказался неверным, потому что после смерти тело человека довольно быстро обезвоживается, при этом кожа сморщивается и западает внутрь. Это создает иллюзию, что волосы и ногти все еще растут.

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