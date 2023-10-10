Самые частые ошибки в украинском языке, от которых вам немедленно нужно избавиться

Ошибки в украинском языке часто допускают даже те люди, которые говорят на украинском всю свою жизнь. Мы рассмотрим самые частые ошибки, приведем примеры и объясним, как их избежать. "Комментарии" собрали самые распространенные ошибки в украинском языке, которые следует распознавать, чтобы не портить свою речь.

Ошибки в украинском языке. depositphotos.com

Русизмы

Русизмы в украинском языке – это слова и фразы, заимствованные из русского языка. Эти заимствования оказывают негативное влияние на чистоту нашей речи. Избежать использования русизмов в повседневном общении может быть сложно, ведь они так укоренились в речи, что их часто можно услышать даже от тех украинцев, которые не знают русский язык.

Частые ошибки

— Вместо "приймати участь" следует употреблять "брати участь" или "взяти участь".

— "Користується популярністю" следует заменять на "має успіх" или "має популярність".

— Не следует употреблять словосочетания, которые заменяют русский предлог "по" на "за". Например, неправильный вариант "за бажанням керівництва" (рус. "по желанию руководства") следует заменить на "на бажання керівництва".

— "Вибачаюсь" следует заменять на "перепрошую", "даруйте", "пробачте".

— Фразу "не відволікай мене" следует заменять на украинские соответствия, такие как "не відвертай увагу" или "не відривай увагу".

— Вместо "брюки" следует употреблять "штани".

— "В кінці кінців" следует заменять на "зрештою", "кінець кінцем" або "врешті-решт".

— "Відноситься до" следует заменять на "належить до" или "ставиться до", в зависимости от контекста.

Плеоназмы

Плеоназмы в украинском языке – это когда вместе употребляются слова с одинаковым значением. Эти слова не несут дополнительного значения и могут быть изъяты из предложения без потери смысла, поэтому плеоназмы и считаются ошибкой. Избегать плеоназмов следует для соблюдения лаконичности и понятности речи.

Частые ошибки

- "Моя автобіографія" — "моя біографія", "автобіографія;

- "Адреса проживання" ˗ "адреса";

- "Дивний парадокс" ˗ "дивина" или "парадокс";

- "Реальні факти" ˗ "реалії" или "факти";

- "Дитячий лікар-педіатр" ˗ "педіатр" или "дитячий лікар";

- "Колега з роботи" ˗ "колега";

- "Колишній екс-прем'єр" ˗ "екс-прем'єр" или "колишній прем'єр";

- "Прейскурант цін" ˗ "прейскурант";

- "Спускатися вниз" ˗ "спускатися";

- "Щасливий хепі-енд" ˗ "хепі-енд";

- "Вільна вакансія" — "вакансія";

- "Пам'ятний сувенір" — "сувенір".

Приветствие и прощание

Правильное приветствие и прощание в украинском языке является важной частью этикета и культуры общения. Эти слова нужно просто запомнить. Для приветствия можно использовать следующие фразы: "Вітаю вас!", "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!". При прощании — "До побачення!", "До зустрічі!", "На все добре!", а перед сном — "На добраніч!".

Частые ошибки

- "Доброї доби!" — "Добридень!";

- "Доброго дня!" — "Добрий день!";

- "Спокійної ночі!" — "На добраніч!".

Как пишется "на жаль"

Эта ошибка встречается очень часто. Следует запомнить, что "на жаль" в украинском языке пишется отдельно.

Как пишется "будь ласка"

Написание "будь ласка" вместе или через дефис – это еще одна очень распространенная ошибка. Запомните: "будь ласка" пишется в украинском языке отдельно и без дефиса.

Активные причастия в украинском языке

В украинском языке активные причастия не имеют суффиксов "-уч", "-юч", как это часто бывает в русском языке. Таких слов следует избегать, ведь эти суффиксы для украинского языка не характерны.

Частые ошибки

- "Приваблюючий" следует заменять на "привабливий";

- Вместо "учточнюючий" следует употреблять "уточнювальний";

- "Думаючий" заменяем на "вдумливий";

- "Пануючий" следует заменить на "панівний";

- Неправильный вариант "зволожуючий" следует заменить на "зволожувальний";

- Вместо "зворушуючий" употребляем "зворушливий".

"Я рахую" — ошибка

Для выражения мнения следует говорить "я вважаю", ведь "рахувати" в украинском языке можно только деньги или числа.

Степени сравнения

Для выражения наивысшей степени сравнения используют префикс "най-". Например, "найкращий", "найдобріший", "найменший". Ошибкой является использование слова "самий" – говорить "самий кращий" неправильно. Также ошибкой является добавление слов "більш" или "менш" к простой форме высшей степени: "більш тепліший", "менш холодніший" являются неправильными вариантами. Следует говорить "більш теплий" и "менш холодний".