Самые частые ошибки в украинском языке, от которых вам немедленно нужно избавиться

Рубрики
МЕНЮ
Алина Мельник
Ошибки в украинском языке часто допускают даже те люди, которые говорят на украинском всю свою жизнь. Мы рассмотрим самые частые ошибки, приведем примеры и объясним, как их избежать. "Комментарии" собрали самые распространенные ошибки в украинском языке, которые следует распознавать, чтобы не портить свою речь.
Ошибки в украинском языке. depositphotos.com
Русизмы в украинском языке – это слова и фразы, заимствованные из русского языка. Эти заимствования оказывают негативное влияние на чистоту нашей речи. Избежать использования русизмов в повседневном общении может быть сложно, ведь они так укоренились в речи, что их часто можно услышать даже от тех украинцев, которые не знают русский язык.
Частые ошибки
— Вместо "приймати участь" следует употреблять "брати участь" или "взяти участь".
— "Користується популярністю" следует заменять на "має успіх" или "має популярність".
— Не следует употреблять словосочетания, которые заменяют русский предлог "по" на "за". Например, неправильный вариант "за бажанням керівництва" (рус. "по желанию руководства") следует заменить на "на бажання керівництва".
— "Вибачаюсь" следует заменять на "перепрошую", "даруйте", "пробачте".
— Фразу "не відволікай мене" следует заменять на украинские соответствия, такие как "не відвертай увагу" или "не відривай увагу".
— Вместо "брюки" следует употреблять "штани".
— "В кінці кінців" следует заменять на "зрештою", "кінець кінцем" або "врешті-решт".
— "Відноситься до" следует заменять на "належить до" или "ставиться до", в зависимости от контекста.
Плеоназмы в украинском языке – это когда вместе употребляются слова с одинаковым значением. Эти слова не несут дополнительного значения и могут быть изъяты из предложения без потери смысла, поэтому плеоназмы и считаются ошибкой. Избегать плеоназмов следует для соблюдения лаконичности и понятности речи.
Частые ошибки
- "Моя автобіографія" — "моя біографія", "автобіографія;
- "Адреса проживання" ˗ "адреса";
- "Дивний парадокс" ˗ "дивина" или "парадокс";
- "Реальні факти" ˗ "реалії" или "факти";
- "Дитячий лікар-педіатр" ˗ "педіатр" или "дитячий лікар";
- "Колега з роботи" ˗ "колега";
- "Колишній екс-прем'єр" ˗ "екс-прем'єр" или "колишній прем'єр";
- "Прейскурант цін" ˗ "прейскурант";
- "Спускатися вниз" ˗ "спускатися";
- "Щасливий хепі-енд" ˗ "хепі-енд";
- "Вільна вакансія" — "вакансія";
- "Пам'ятний сувенір" — "сувенір".
Правильное приветствие и прощание в украинском языке является важной частью этикета и культуры общения. Эти слова нужно просто запомнить. Для приветствия можно использовать следующие фразы: "Вітаю вас!", "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!". При прощании — "До побачення!", "До зустрічі!", "На все добре!", а перед сном — "На добраніч!".
Частые ошибки
- "Доброї доби!" — "Добридень!";
- "Доброго дня!" — "Добрий день!";
- "Спокійної ночі!" — "На добраніч!".
Эта ошибка встречается очень часто. Следует запомнить, что "на жаль" в украинском языке пишется отдельно.
Написание "будь ласка" вместе или через дефис – это еще одна очень распространенная ошибка. Запомните: "будь ласка" пишется в украинском языке отдельно и без дефиса.
В украинском языке активные причастия не имеют суффиксов "-уч", "-юч", как это часто бывает в русском языке. Таких слов следует избегать, ведь эти суффиксы для украинского языка не характерны.
Частые ошибки
- "Приваблюючий" следует заменять на "привабливий";
- Вместо "учточнюючий" следует употреблять "уточнювальний";
- "Думаючий" заменяем на "вдумливий";
- "Пануючий" следует заменить на "панівний";
- Неправильный вариант "зволожуючий" следует заменить на "зволожувальний";
- Вместо "зворушуючий" употребляем "зворушливий".
Для выражения мнения следует говорить "я вважаю", ведь "рахувати" в украинском языке можно только деньги или числа.
Для выражения наивысшей степени сравнения используют префикс "най-". Например, "найкращий", "найдобріший", "найменший". Ошибкой является использование слова "самий" – говорить "самий кращий" неправильно. Также ошибкой является добавление слов "більш" или "менш" к простой форме высшей степени: "більш тепліший", "менш холодніший" являются неправильными вариантами. Следует говорить "більш теплий" и "менш холодний".
Обсуждения
Новости