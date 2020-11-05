kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14123.02

ETH/USD

402.74

LTC/USD

54.66

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Самое громкое наказание года: учительница получила 12 месяцев тюрьмы из-за отказа носить маску
commentss НОВОСТИ Все новости

Самое громкое наказание года: учительница получила 12 месяцев тюрьмы из-за отказа носить маску

Закон в данном случае один для всех

сегодня, 02:17
Автор:

Владимир Лавский

В Греции учительницу, которая не носила маску во время урока, суд приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года. Об этом сообщает телеканал Mega.

Самое громкое наказание года: учительница получила 12 месяцев тюрьмы из-за отказа носить маску

Суд, который проходил по ускоренной процедуре, большинством голосов признал педагога виновной, но единогласно признал смягчающим обстоятельством то, что раньше она не нарушала закон.

Преподавательница языка в профессиональном лицее (аналоге профтехучилища) в районе Имитос в Аттике была арестована 23 октября после того, как в интернете были размещены жалобы и видеоролики, как она находилась в классе без маски, а ученики кричали, что она должна ее использовать.

По информации канала, учительница объяснила, что предупредила директора школы и учеников, что из-за отита ей придется делать перерыв в ношении маски, но она примет все другие меры для защиты от  COVID-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут ввести черную зону карантина. Мы все детально объяснили, кто в нее может попасть. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.megatv.com/2020/11/04/koronoios-12-mines-fylakisi-stin-kathigitria-pou-arnithike-na-foresei-maska-sto-sxoleio/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ