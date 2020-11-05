Самое громкое наказание года: учительница получила 12 месяцев тюрьмы из-за отказа носить маску

В Греции учительницу, которая не носила маску во время урока, суд приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года. Об этом сообщает телеканал Mega.

Суд, который проходил по ускоренной процедуре, большинством голосов признал педагога виновной, но единогласно признал смягчающим обстоятельством то, что раньше она не нарушала закон.

Преподавательница языка в профессиональном лицее (аналоге профтехучилища) в районе Имитос в Аттике была арестована 23 октября после того, как в интернете были размещены жалобы и видеоролики, как она находилась в классе без маски, а ученики кричали, что она должна ее использовать.

По информации канала, учительница объяснила, что предупредила директора школы и учеников, что из-за отита ей придется делать перерыв в ношении маски, но она примет все другие меры для защиты от COVID-19.

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