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С каким серьезным заболеванием может бороться авокадо: ученые провели исследование

Выяснилось, что плоды авокадо имеют противораковые свойства

сегодня, 08:38
Автор:

Елизавета Черных

Многие знают о пользе авокадо, которое помогает снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение, а также укрепить иммунитет. Но это далеко не все преимущества растения. Канадские исследователи из Гуэлфского университета выяснили, что плоды авокадо имеют противораковые свойства. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на профильное издание Explica.co.

С каким серьезным заболеванием может бороться авокадо: ученые провели исследование

Польза авокадо - фото из открытых источников

Как выяснилось продукт богат авокатином В, который способен подавлять фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток. Сообщается, что данный нутриент является абсолютно нетоксичным средством лечения онкологического заболевания.

Уже в скором времени ученые намереваются начать серию исследований с участием людей, чтобы доказать эффективность авокатина В в лечении лейкоза (рака крови и костного мозга). 

Напомним, что ранее врачи из Великобритании рассказали, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) необходимо употреблять больше незрелых бананов и авокадо. Специалисты отметили, что эти фрукты богаты на витамины, а также калий, фосфор, железо и антоцианины, которые помогают нормализовать артериальное давление. Есть фрукты можно в свежем виде, также плоды можно добавлять в смузи, молочные коктейли, каши, йогурты, различные десерты и другие блюда. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что авокадо — очень вкусный и полезный экзотический фрукт, поэтому не удивительно, что многие хотят его выращивать у себя дома и наслаждаться его плодами. И сделать это не так уж и сложно. Подробную инструкцию выращивания этого фрукта в домашних условиях читайте по ссылке. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/05/10/avocado/
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