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С дистанционкой или без – в Минобразования рассказали, каким будет новый учебный год

Многие российские книги планируют полностью исключить из образовательной программы

сегодня, 12:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Школьникам и студентам нужно готовиться к тому, что 1 сентября они возвратятся в учебные заведения. Образовательный процесс в Украине с 1 сентября должен быть возобновлен в режиме оффлайн. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

С дистанционкой или без – в Минобразования рассказали, каким будет новый учебный год

Школа. Фото из открытых источников

Замминистра отметил, что уже сейчас родителям, ученикам, студентам нужно готовиться к тому, что новый учебный год будет начат в том режиме, в котором он был в предыдущие годы. То есть, все дети должны вернуться за парты школ, университетов, колледжей.

По словам замминистра, в Украине был довольно длительный период, когда дети учились дистанционно. Теперь же нужно подготовиться к тому, что обучение будет проходить очно. 

Также Андрей Витренко сообщил, что учебные программы в Украине кардинально пересмотрят. В частности, изменят определённые предметы. В первую очередь это будет касаться школьного предмета – Защита Отечества. Дети должны многому будут научиться. Также будет сделан серьёзный уклон на национально-патриотическое воспитание и будет ещё один блок, который нужно будет освоить учителям и детям, он будет касаться противоминной деятельности. Ещё новшества ждут касательно зарубежной литературы. Многие российские книги уберут из образовательной программы. Как пример, Витренко назвал произведение Льва Толстого "Война и мир", которое больше не будут изучать на уроках зарубежной литературы в украинских школах.

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