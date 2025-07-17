С 2027 года в украинских школах появится еще один обязательный предмет

С 2027 года обновленный предмет "Защита Украины" будет обязательным в каждой школе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Оксен Лисовой. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, сейчас более 4 тысяч учителей работают по обновленной программе, среди них более 400 ветеранов передают свой опыт в школьных и межшкольных тренинговых центрах ячеек "Защиты Украины".

"И все это только в рамках образовательного эксперимента. Я очень благодарен всем, кто поверил в идею и пошел вместе с нами в ее реализацию. Тем, кто поддержал, кто учился и учил других, кто искал решения там, где их не было. Вы — творцы этого изменения. Впереди — масштабирование. Знания о безопасности, самозащите, медицине, информационном пространстве — это уже не просто "дополнительная подготовка", это базовый навык современного человека. Для его чувства собственного достоинства и смелого взгляда в свое будущее в своей стране", — отметил Лисовой.

Министр добавил, что за этот год к реализации преподавания предмета были привлечены десятки команд, состоялись сотни встреч, а также решений, учебных программ, тренировок и изменений в законодательство.

По словам министра, почти 1000 учебных центров – уже созданы и работают. Оснащенные, современные, с методическими подходами, которые действительно дают знания, развивают навыки и способствуют осознанию своей роли и способности. Более 280 тысяч старшеклассников учатся по новой программе – это 65% всех учеников 10-11 классов.

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