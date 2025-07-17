С 2027 года в украинских школах появится еще один обязательный предмет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С 2027 года обновленный предмет "Защита Украины" будет обязательным в каждой школе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр образования и науки Оксен Лисовой.
Оксен Лисовой. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, сейчас более 4 тысяч учителей работают по обновленной программе, среди них более 400 ветеранов передают свой опыт в школьных и межшкольных тренинговых центрах ячеек "Защиты Украины".
Министр добавил, что за этот год к реализации преподавания предмета были привлечены десятки команд, состоялись сотни встреч, а также решений, учебных программ, тренировок и изменений в законодательство.
По словам министра, почти 1000 учебных центров – уже созданы и работают. Оснащенные, современные, с методическими подходами, которые действительно дают знания, развивают навыки и способствуют осознанию своей роли и способности. Более 280 тысяч старшеклассников учатся по новой программе – это 65% всех учеников 10-11 классов.
Читайте также на портале "Комментарии" — самый вероятный кандидат на пост первого вице-премьер-министра Украины Михаил Федоров заявил, что резонансный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в том числе дистанционного обучения в школах будет отменен. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в видеообращении.