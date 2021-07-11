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Разгадка близка: почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли

Ученые выдвинули еще одну версию, которая объясняет, почему в Бермудском треугольнике пропадают корабли и самолеты

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Бермудский треугольник, расположенный в Саргассовом море, считается аномальной зоной, потому что там при таинственных обстоятельствах исчезают морские и воздушные судна. Ученые долгое время ломают голову над тем, что же может быть причиной их исчезновений и уже почти приблизились к разгадке. 

Разгадка близка: почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли

Бермудский треугольник / Фото: wikipedia.org

Этот район в море ограничен треугольником с вершинами в Майами, Бермудских островах и Сан-Хуане, поэтому и носит такое название.

Исследователи говорят, что в этом месте потерпели крушение 75 самолетов и сотни кораблей. Есть разные гипотезы происходящего: плохие погодные условия, электромагнитные помехи, опасные течение, похищение инопланетянами и жителями Атлантиды. Что же там происходит на самом деле?

Ученые выдвинули новую версию, изучив спутниковые снимки, сделанные в районе Бермудского треугольника. Они считают, что причиной крушения самолетов и кораблей могут быть шестиугольные облака, которые формируют воздушные потоки со скоростью ветра 270 км/ч. Некоторые из этих облаков достигают от 30 до 80 км в поперечнике, а волны внутри их — 13 метров. 

Метеоролог Рэнди Червени говорит, что такие облака являются "воздушными бомбами", которые представляют опасность для морских и воздушных судов. Все, что попадает внутрь региона, может быть сбитым, перевернутым и потопленным. 

Ученые продолжают изучать снимки из космоса, чтобы найти больше фактов, подтверждающих их теорию. Правда, не все соглашаются с ней. Некоторые метеорологи говорят, что в других регионах также встречаются шестиугольные облака, но они не приводят к загадочным исчезновениям. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что неподалеку от британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, где проходит граница таинственного Бермудского треугольника, обнаружили лодку с двумя десятками тел.



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Источник: https://bigthink.com/surprising-science/bermuda-triangle
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